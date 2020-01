Volley A3/M: Cuneo, tre punti pesanti in rimonta. 3-1 contro Trento

Tre punti per continuare a sperare (e sognare) in grande. La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo conquista tre, fondamentali, punti nel big match della tredicesima giornata di Serie A3, rimontando l’ora ex capolista del torneo e riavvicinando così sensibilmente la zona playoff (senza dimenticare il prezioso +4 sui playout).

Bella e grintosa prova di squadra dei ragazzi di Serniotti, senza l’opposto titolare Prolingheuer, fermatosi in avvio per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio, avuto in settimana, in un match tirato ed equilibrato in tutti i parziali giocati, contro una formazione giovane e talentuosa come l’Unitrento, che deve cedere alla distanza, perdendo così la vetta del Girone A a favore di Porto Viro, seguita da Civitanova. Casoli e l’MVP Galaverna trascinano i biancoblu, così, a quota 22.

SESTETTO CUNEO

Cortellazzi al palleggio, opposto Prolingheuer; in mezzo Focosi e Sighinolfi, schiacciatori Casoli e Galaverna, libero Prandi.

SESTETTO TRENTO

Pizzini in regia, opposto Poggio; centrali Acuti e Coser, in banda Michieletto e Pol, libero Zanlucchi.

PRIMO SET

Tanti errori, in avvio, soprattutto al servizio e squadre in parità. Prolingheuer accusa un problema fisico in fase di attacco, abbandonando il campo ed affidandosi alle cure dello staff medico: al suo posto subito Beghelli (4-4). Errori ed imprecisioni che fioccano, ad approfittarne gli ospiti che si portano sul 7-11 dopo tre attacchi fuori misura di Galaverna: Serniotti ferma il gioco. Entrano in partita sia Beghelli che Poggi, mentre il gioco continua a non decollare, 13-15. Trento allunga, sul 14-19 altro time out biancoblu. Break cuneese: la BAM si riaccivina a -2, Conci inserisce Bonatesta per Poggio. Biancorossi che provano a dare lo scatto decisivo, Sighinolfi con un bel muro tiene i suoi a galla (20-22 e time out ospite). Ancora un punto per il centralone, rientra Poggio che buca questa volta il muro avversario, 21-23. Dentro Picco per il turno di servizio, Focosi stoppa l’attacco trentino, è 23-23. Unitrento che si guadagna un set ball: Casoli l’annulla, si va ai vantaggi. Pipe in pallonetto di Michieletti, altro set ball annullato da Focosi, con un primo tempo su servizio del neoentrato Testa. A spuntarla sono gli ospiti: muro di Michieletto, 26-28 e 0-1.

SECONDO SET

Cuneo che non esce bene dalla sosta (1-4) ma che risale subito la china: break di 5-1 per il 6 pari. L’ace di Focosi vale il sorpasso, 7-6. Trento torna a spingere, Casoli con tre punti di fila ristabilisce la parità (13-13). Il muro di Sighinolfi scuote il PalaUbiBanca e prova a rompere gli equilibri, 18-17 e time out Unitrento; Galaverna a segno per due volte da posto 4, Conci è nuovamente costretto ad arrestare le ostilità (20-17). Biancoblu che volano: Sighinolfi e, ancora, Galaverna, colpiscono per il 22-17. Cuneo si spegne improvvisamente e Trento ne approfitta, rientrando in gioco: Michieletto mette giù il pallone del 23-22, costringendo Serniotti a richiamare i suoi. Casoli scaccia la paura, consegnando due set ball a Cuneo: dentro Picco per il turno di servizio, Michieletti cancella la prima opportunità (24-23). Ancora Casoli, fondamentale in questo set, trova la zampata che chiude i conti: 25-23 e 1-1.

TERZO SET

Cuneo in fiducia e che comanda le operazioni in apertura: primo tempo di Sighinolfi, 6-3. Michieletto si prende sulle spalle la squadra, Trento riporta l’equilibrio: pipe vincente per l’8-8. Squadre che si mantengono fianco a fianco (16-16), il finale di set è punto a punto. Galaverna beffa Zanlucchi, trovando l’ace del 20-18. Trento sfrutta alcuni errori biancoblu e si rimette in scia, Casoli è di nuovo chiamato a risolvere la matassa e risponde, 22-21. Serniotti cambia la diagonale, con Testa e Chiapello in campo, ma il servizio finisce out e rientrano subito in campo i titolari. Sempre e solo Casoli: attacco vincente da zona 4, 23-22. Primo tempo di Picco, due set ball per Cuneo: 24-22. Il primo finisce direttamente fuori dal servizio (24-23). Michieletto restituisce il favore sparando in rete la battuta, 25-23.

QUARTO SET

Cuneo parte forte, 4-0 e time out Unitrento. Ospiti che riescono a non perdere la bussola e si ritrovano immediatamente: l’ace di Michieletto porta i biancorossi a -1 (9-8). Bonatesta firma il sorpasso da zona 4, 9-10. Si torna a giocare sul filo dell’equilibrio: Casoli continua a lasciare il segno, due punti di fila 13-12. Sussulto Beghelli dopo una doppia difesa biancoblu, 16-14. Ace preziosissimo di Picco, 18-15 e time out Trento. Biancorossi che escono bene dalla panchina: mini-break di 3-0 con l’ace di Coser, questa volta è Serniotti a stoppare il gioco (18-18). Galaverna tiene avanti di misura i padroni di casa, attacco a segno per il 20-19. Serniotti chiede il video-check per un’invasione che praticamente nessuno aveva notato ed ha ragione: si passa dal 20-20 al 21-19. Sighinolfi di tocco firma il 22-19. Trento ha ancora la forza di risalire (22-21), Sighinolfi lo ricaccia indietro in primo tempo (23-21). Casoli si conferma decisivo nelle fasi finali: attacco di potenza da posto 4, tre match ball: Sighinolfi serve, Michieletto salva i suoi (24-22). La festa è solo rimandata: Casoli mette l’ennesimo sigillo sulla partita, chiudendo 25-22.