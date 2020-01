Serie D: la doppietta di Doveri e il gol di Guidi, “sorpassano” Campagna e Casolla. Bra-Real Forte Querceta finisce 2-3!

Il Bra rinvia l’appuntamento con la vittoria all’Attilio Bravi (che manca dall’1-0 con il Prato dell’ottobre scorso), interrompe la mini-striscia positiva e apre il 2020 con un inaspettata sconfitta per 2-3 dinnanzi al Real Forte Querceta, dopo essere stato avanti per 2-0 a fine primo tempo (di Campagna e Casolla le reti braidesi). La doppietta di Doveri e il sigillo dal dischetto di Guidi, nella ripresa, hanno regalato i 3 punti alla squadra toscana allenata da Christian Amoroso. I giallorossi restano a quota 18 punti in classifica, in zona play-out.

PRIMO TEMPO:

Padroni di casa (in completo bianco con inserti giallorossi) in campo con il 4-3-1-2, Brancato in coppia con Rossi al centro della difesa, Cuoco per Tuzza in mezzo al campo, Spera terzino basso a destra. Al diciassettesimo minuto, sinistro di Angelotti sugli sviluppi di una punizione, Bonofiglio blocca in due tempi. Lancio di Petracca (25′), Manfredi anticipa Campagna “togliendogli” il pallone dalla testa. Al minuto 33 arriva il vantaggio del Bra: Leandro Campagna controlla in area la sfera e la colpisce con l’interno destro, infilando Manfredi sul primo palo, primo gol in giallorosso per l’attaccante laziale e 1-0 Bra! Occasionissima per Casolla al 38′: galoppata di Spera sulla destra che serve Casolla in area, destro di prima intenzione che sfiora l’incrocio dei pali alla destra del portiere toscano. Al primo minuto di recupero della prima frazione, arriva il 2-0 del Bra! Il neo-entrato Bosio (per il dolorante Cuoco) illumina Campagna, conclusione non bloccata da Manfredi, Petracca raccoglie il tap-in e serve Casolla che a porta vuota insacca il raddoppio dei giallorossi. Bra-Real Forte Querceta 2-0 a fine primo tempo!

SECONDO TEMPO:

Mister Amoroso toglie l’insicuro Manfredi (tra i pali) e manda in campo Balestri. Calcio piazzato sull’out destro battuto da Biagini al terzo minuto, colpo di testa di Falchini a centro area e palo colpito alla destra di Bonofiglio. Si arriva al 25′ e il direttore di gara accorda un penalty per il Real Forte Querceta, dopo un contatto Rossi-Doveri. Dal dischetto, Guidi accorcia le distanze. Bra-Real Forte Querceta 2-1! Tre minuti più tardi, i bianco-nerazzurri pareggiano i conti: azione personale di Doveri che, giunto in area, batte Bonofiglio. Bra-Real Forte Querceta 2-2! I padroni di casa non riescono a pungere dalle parti di Balestri e, al 43′, arriva l’incredibile sorpasso dei lucchesi: calcio d’angolo di Biagini, colpo di testa ravvicinato di Doveri, doppietta personale e sorpasso dei toscani! Bra-Real Forte Querceta 2-3! Dopo cinque minuti di recupero, arriva il fischio finale. Domenica 19 gennaio (ore 14,30) il Bra sarà ospite del Ghivizzano, in una lunga trasferta toscana.

Bra: Bonofiglio, Ciccone (44′ st Turano), Rossi, Cuoco (40′ pt Bosio), Petracca (31′ st Marchisone), Brancato, Capellupo, Casolla, Campagna, Ghidinelli, Spera (27′ st Olivero).

A disp: Pietropaolo Novallet, Tuzza, Magnaldi, Masina, Vergnano.

Allenatore: Fabrizio Daidola.

Real Forte Querceta: Manfredi (1′ st Balestri), Bertoni, Angelotti, Biagini, Maggioni (35′ st Maccabruni), Guidi, Maffini (15′ st Lazzarini), Musacci (20′ st Amico), Falchini (40′ st Chicchiarelli), Doveri, Di Paola.

A disp: Del Dotto, Dal Poggetto, Baldassari, Fantini.

Allenatore: Christian Amoroso.

Arbitro: Mihalache di Terni (assistenti: Pampaloni e Della Monica di La Spezia).

Marcatori: 33′ pt Campagna (B), 46′ pt Casolla (B), 25′ st rig. Guidi (R), 28′ st Doveri (R), 43′ st Doveri (R).

Note: pomeriggio freddo e soleggiato e gradevole, campo di gioco in discrete condizioni, oltre 200 spettatori; ammoniti Spera, Rossi, Capellupo, Ciccone (B), Maffini, Biagini, Guidi (R).