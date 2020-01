Settebello e Nazionale Special Olympics: storia di un’amicizia nata a Cuneo

Nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto di Cuneo atleti appartenenti al Settebello nazionale e atleti della prima squadra sperimentale di pallanuoto unificata Special Olympics Italia provenienti da Veneto, Lombardia e Piemonte hanno potuto vivere un pomeriggio veramente Speciale, prima condividendo la parte finale della seduta di allenamento che gli Azzurri hanno sostenuto in mattinata e poi facendo sentire il loro caldo tifo durante l’esordio serale contro la Grecia.

Nella seduta di allenamento alla quale gli atleti Speciali – allenati dai tecnici Mirco Castellani e Marco Cola – hanno avuto il privilegio di partecipare, si sono svolte gare di velocità e due mini-partite finite ai rigori, “casualmente” vinte dagli alfieri Special Olympics.

Entusiasmo contagioso, come traspare dalle parole del tecnico Mirco Castellani, ex-pallanuotista e oggi punto di riferimento del settore nuoto disabili della Polisportiva Terraglio: “Un regalo immenso per cui non finiremo mai di ringraziare il Team Piemonte Special Olympics e Amico Sport Cuneo che hanno pensato di offrire questa fantastica opportunità alla squadra sperimentale unificata, dando un significato profondo al termine inclusione. La dimostrazione di ciò sta nel fatto che dopo cinque minuti tutti gli atleti sembravano parte della stessa squadra! Momenti come questi sono importanti per lo stimolo che possono trasmettere, lasciando un ricordo indelebile in ognuno di loro”

“Un’esperienza preziosa per la quale siamo noi a ringraziare questi colleghi, non viceversa”, il commento del capitano azzurro Pietro Figlioli, miglior giocatore alla Finale dei Mondiali 2019 che ha laureato l’Italia Campione del Mondo contro la Spagna. “Sarà anche una frase fatta, ma credo davvero ci sia molto da imparare dalla passione con cui vivono il nostro sport”.

L’iniziativa, promossa da Amico Sport Cuneo – Team locale di Special Olympics Italia – con il supporto del Team Piemonte Special Olympics, organizzata grazie alla disponibilità dello staff del Centro Sportivo Roero (gestore dello Stadio del Nuoto id Cuneo) e della Nazionale di pallanuoto, punta a promuovere sempre di più la pratica di questo sport meraviglioso, che tante soddisfazioni regala al nostro Paese. La speranza è che presto anche in Piemonte possa nascere un team unificato di pallanuoto per dare ad un maggior numero di atleti la possibilità di sentirsi davvero protagonisti in campo.

