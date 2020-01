Sci Alpinismo: Filippo Bernardi sfiora il podio ai Campionati Italiani Giovanili

Tanti skialper del Comitato Alpi Occidentali hanno partecipato lunedì 6 gennaio ai Campionati Italiani Giovanili di sci alpinismo, che si sono disputati a Vermiglio, in Trentino, organizzati dallo SC Brenta Team, valida anche per il Circuito Cavit. Assegnati i titoli “individual” Cadetti, Junior, Under 23, ma anche Ragazzi e Allievi.

Nella categoria Cadetti femminile è arrivata la 10ª piazza di Alice Margaria (Valle Varaita), giunta a nove minuti dalla netta vincitrice Erika Sanelli (AS Premana). La gara maschile, vinta da Luca Vanotti (Polisportiva Albosaggia), ha visto la bella prestazione di Filippo

Bernardi (Valle Varaita), giunto quarto ad appena 9” dal terzo gradino del podio, occupato da Tommaso Colombini (Albosaggia). Bene anche Emanuele Balmas (Prali), quinto. In tredicesima posizione è giunto Andrea Murisasco (Valle Maira).

Due piemontesi in gara nella Junior femminile, vinta dalla trentina Lisa Moreschini (Monte Giner), davanti a Samantha Bertolina (Alta Valtellina) e Silvia Berra (Albosaggia). Buon quinto posto per Petra Tesio (Tre Rifugi CAI Mondovì), mentre settima è giunta Elisa Tron (Prali). Tra gli junior uomini ha vinto Matteo Sostizzo (Sci CAI Schio) davanti a Pietro Festini Purlan (Val Padola) ed Alessandro Gadola (Valtartano). 22ª posizione finale per Marco Alifredi (Garessio). Poco più indietro gli altri due piemontesi: 24° Giuseppe Cantamessa (Val Vermenagna) e 25° Matteo Cavallo (Tre Rifugi CAI Mondovì). Infine 15ª posizione per Emanuele Magaria nella gara Allievi maschile, vinta da Mirko Migliorati (Presolana).

c.s.