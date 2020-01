Cervere: via libera al piano rifiuti 2020

Con propria nota affissa all’albo pretorio del municipio, il sindaco di Cervere ha ufficializzato le modalità di ritiro dei sacchi gialli per la raccolta della plastica e delle buste, di colore grigio, per la raccolta indifferenziata, che potranno essere ritirati dalla cittadinanza, in una sola soluzione annuale, fino al 22 febbraio presso il municipio, dal lunedì al venerdì al mattino e il giovedì anche al pomeriggio.

In parallelo, è stato pubblicato il calendario con la cadenza settimanale del servizio di raccolta porta a porta, predisposto in collaborazione con la società STR, il consorzio albese braidese Coabser e la società Verde Gufo: i rifiuti dovranno essere esposti entro le 6 del mattino nei giorni di passaggio del servizio indicati nella tabella annuale, mentre per agevolare le famiglie il centro di raccolta allestito in Cervere sarà operativo nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e anche nel pomeriggio di sabato.

“La collaborazione di famiglie e imprese del nostro territorio – commenta il sindaco Corrado Marchisio – ha finora prodotto risultati molto positivi e altrettanto incoraggianti per il prosieguo di un servizio che è fermo obiettivo della nostra amministrazione mantenere sui binari della sostenibilità tariffaria, dell’efficienza operativa e dell’efficacia ambientale. Compito del municipio e dei competenti uffici sarà di favorire la più ampia informativa a beneficio della cittadinanza, in raccordo con Str, Coabser e Verde Gufo che ringrazio fin da ora per supportare e incentivare quelle che sono e saranno le buone prassi in campo civico-ecologico“.

