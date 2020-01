SuperEnalotto: a Torrazza Piemonte un “5” da 28mila euro

Il SuperEnalotto bussa in Piemonte nell’ultimo concorso del 2019.

Nell’estrazione di martedì 31 dicembre un fortunato giocatore di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, ha centrato un “5” da quasi 28mila euro.

La schedina vincente è stat giocata nella ricevitoria “Tabaccheria Dutto” di via Caduti della Libertà.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 54,6milioni di euro, secondo premio in Europa. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Piemonte, come riporta Agipronews, il Jackpot manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.