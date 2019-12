Bra: Sportello Forestale in municipio anche nel 2020

Si protrarrà anche per tutto il 2020 il servizio fornito dal Punto informativo territoriale forestale, struttura ospitata all’interno del Palazzo comunale che mira a fornire un servizio di informazione su tematiche tecnico professionali di interesse forestale.

Nel nuovo anno lo sportello di Bra sarà attivo il giovedì dalle 8,45 alle 16 con accesso da via Barbacana 5 (primo piano, presso Ufficio Trasporti). In alcune giornate, indicate nell’apposito calendario affisso in Municipio e pubblicato sul sito internet del Comune, il Pif sarà operativo solo dalle 8,45 alle 12,45. Nei mesi da maggio a settembre lo sportello rimarrà chiuso.

L’iniziativa, che rientra nel Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (Misura 1) ed è realizzata con la collaborazione di Ipla Spa (Istituto per le piante da legno e l’ambiente), prevede la presenza allo sportello di liberi professionisti ed esperti in materia a disposizione dei cittadini per rispondere ai loro quesiti e distribuire materiale informativo sul tema.

Durante l’orario di apertura, è possibile anche contattare telefonicamente i tecnici allo 0172-438291.

(rb)