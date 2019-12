Volley A2/M: Mondovì chiude il girone di andata contro Cantù

I monregalesi, dopo la prima vittoria stagionale, sono tornati al lavoro lunedì pomeriggio. Vigilia di Natale “piena” per il Vbc Synergy Mondovì, con la doppia seduta, al mattino e al pomeriggio, mentre il 25 dicembre allenamento pomeridiano al PalaEllero.

Oggi la squadra è partita alla volta di Cantù: alle 18 fischio d’inizio della sfida al PalaParini contro la Pool Libertas Cantù. Sarà una partita importante per la classifica (anche i canturini hanno centrato la loro prima vittoria stagionale nell’ultimo turno) e per due giocatori che arrivano in Lombardia da ex, Lorenzo Piazza e Martins Arasomwan.

GLI AVVERSARI. La squadra allenata da Luciano Cominetti ha recuperato da poco l’opposto cubano Poey, che gioca sulla diagonale con l’alzatore Baratti. Al centro si disimpegna la coppia Monguzzi-Mazza, mentre in banda bisogna guardarsi da Roberto Cominetti e Maiocchi.

QUI MONDOVÌ. «La partita sarà difficilissima – le impressioni di coach Mario Barbiero -, perché saranno di fronte due squadre molto motivate, che vogliono salvare la stagione. Entrambe hanno ottenuto un grande risultato nell’ultimo turno e arrivano cariche all’appuntamento. Giocheremo su un campo difficile, loro sono una squadra quadrata, con elementi di qualità. Dal canto nostro, noi cercheremo di mettere in campo tutto il nostro potenziale».

RECORD. Tra i monregalesi il centrale Arasomwan ha messo nel mirino i 100 punti in carriera (gliene mancano 14), mentre Esposito è ad un solo attacco vincente dai 500 in carriera.

Dall’altra parte della rete, a Maiocchi mancano appena 5 punti per arrivare ai 100 all time, mentre Poey è a -1 dai 1.500 punti in carriera e a 12 attacchi dai 1.000. Infine, Roberto Cominetti, dopo la prestazione sontuosa a Brescia, è a 5 battute vincenti dalle 100 in carriera e a 21 punti dai 1.000 in tutte le competizioni.

PRECEDENTI. Quello di giovedì sarà il nono confronto tra le due squadre: da quando, nel 2015, il Vbc è tornato in Serie A2 le due formazioni si sono sempre affrontate. Finora il bilancio è in perfetta parità, con quattro vittorie a testa. Entrambe vinsero in casa del 2015-16, mentre l’annata successiva la squadra di Barisciani si impose sia al PalaManera che al PalaParini.

Nel 2017-18 la Pool vinse in tre set a Mondovì ma perse al tie-break in casa. Infine, il doppio confronto ai quarti dei play-off l’anno scorso, con i monregalesi di Fenoglio che riuscirono a vincere solo un set nei due confronti e vennero eliminati.

ARBITRI A dirigere l’incontro di domenica saranno chiamati il signor Massimo Piubelli del Comitato di Verona in qualità di primo fischietto, coadiuvato dalla signora Veronica Mioara Papadopol del Comitato di Mantova. Sarà, invece, Deborah Vangone l’addetta al videocheck.

c.s.