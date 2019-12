Cuneo FC, un progetto per il rilancio del pallone nel capoluogo: “Il calcio a Cuneo non si poteva fermare” (FOTO e VIDEO)

Festa di Natale per i colori biancorossi in Fondazione CRC, un'occasione per presentare il nuovo progetto e gli obiettivi per il futuro

Un modo per presentarsi, raccontare un progetto e… augurarsi Buon Natale. Dopo un’estate burrascosa, una fine ingloriosa ed una ripartenza dal basso, il Cuneo Football Club si è presentato ufficialmente alla città: a soli 4 mesi dall’inizio dei lavori e della corsa contro il tempo, ad agosto, per iscriversi ai campionati ed imbastire la stagione 2019-20, la nuova società, presieduta da Mario Castellino, ha approfittato della sosta natalizia per potersi svelare al completo, dimostrando di aver messo in piedi una struttura dirigenziale e tecnica di assoluto rispetto in tempo record.

L’inizio a tutti gli effetti di un’era. Teatro di questa festa a tinte biancorosse, la Sala Conferenze della Fondazione CRC, rappresentata, da buon padrone di casa, da Giandomenico Genta: un appuntamento a cui hanno partecipato anche il Sindaco Federico Borgna ed il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha lodato il lavoro svolto in questo relativamente breve lasso di tempo e promettendo che la Regione “farà la sua parte” per rimanere a fianco del Cuneo Football Club.

Forte l’emozione del presidente Mario Castellino: “Ci abbiamo messo tanta passione e tanta volontà per far sì che il calcio a Cuneo non morisse: ad agosto abbiamo accettato la sfida che il sindaco di aveva proposto, ed eccoci qui insieme a tutti voi ed a tutti questi bambini. Lo devo ammettere, sono molto emozionato“.

La grande novità, di prestigio, nell’assetto dirigenziale biancorosso, è Aldo Mazzia: con un passato glorioso, come Consigliere, Chief Financial Officer e Chief Executive Officer della Juventus, di cui ha fatto parte per 12 anni, ed un palmares da strizzarsi gli occhi, ha deciso di sposare il progetto e la causa cuneese.

“Una collaborazione nata nei primi di agosto quando, dopo la telefonata del Presidente Castellino, ho accettato con grande piacere, viste le considerazioni coinvolte e l’entusiasmo. Anch’io ho subito la scintilla, il fascino, di questo progetto, basato sui giovani”

L’incontro, presentato dalla giornalista di Rai Sport Barbara Ovieni e da Mario Piccioni, ha permesso anche al neonato club di presentarsi a livello tecnico, dall’allenatore della Prima Squadra, Pierangerlo Calandra, al Responsabile del Settore Giovanile Sergio Boscarino, il quale coordinerà i camp estivi che si terranno a Limone Piemonte (ha preso la parola in sala anche il sindaco Riberi), ad Enrico Fantini, amatissimo ex centravanti del Cuneo che fu, mister dei Giovanissimi e trait d’union con la Geneo Academy.

Infine, i festeggiamenti, la parte più gioviale della serata, con la presentazione di tutte le squadre, assemblate in pochissime settimane ma già protagoniste, ed i rispettivi staff tecnici, dai Primi Calci alla Terza Categoria, con l’augurio di Buon Natale e Felice anno nuovo: un 2020 che, sperano i tifosi biancorossi, di successi.