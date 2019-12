AGGIORNAMENTO – Bagnolo Piemonte: raffiche di vento a Montoso. Sgomberata la stazione sciistica di Rucas

Nel pomeriggio di oggi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti due volte a causa del forte vento che sta imperversando tra le montagne della regione. Il primo intervento si è svolto presso la stazione sciistica di Rucas, comune di Bagnolo Piemonte dove il vento ha ingombrato la strada di neve bloccando alcune automobili con a bordo circa 35 persone compresi vari bambini.

Con i mezzi fuoristrada dei Vigili del Fuoco è stato possibile raggiungere le auto bloccate ed evacuare i passeggeri. Tuttavia presso la stazione di Rucas rimanevano circa 120 persone che non erano più in grado di scendere a valle. In un primo momento si è lavorato per sistemare per la notte le persone in una struttura ricettiva a monte con un presidio di soccorritori in loco. In seguito un mezzo spalaneve è riuscito a passare tra le auto bloccate sulla strada e a pulire la carreggiata in modo da consentire a tutti di abbandonare Rucas.

Nel frattempo, la seggiovia della stazioni sciistica di Pian Munè, comune di Paesana ha scarrucolato con due persone a bordo. È stato necessario l’intervento del soccorso alpino che con le manovre di scarico impianti per calare a terra illesi i due passeggeri utilizzando tecniche alpinistiche lungo i cavi della seggiovia.