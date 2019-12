Sci Nordico – Lorenzo Romano è 74° a Davos: “Sono molto deluso”

Il Piemonte è tornato in Coppa del Mondo di sci di fondo domenica pomeriggio con Lorenzo Romano. Il classe ’97 di Demonte, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, ha partecipato alla 15km in skating che si è disputata a Davos.

Una buona occasione per fare esperienza, visto che per l’atleta cresciuto nello Ski Avis Borgo Libertas e Sci Club Valle Stura era soltanto la seconda gara con i big internazionali. È

arrivata una 74ª posizione finale a 3’35” dal vincitore, l’oro olimpico Simen Krüger, norvegese, che si è imposto davanti al russo Sergey Ustiugov e l’idolo di casa Dario Cologna.

In sofferenza, purtroppo, la gara degli azzurri. Come accaduto poche ore prima nella

gara femminile, infatti, nessun atleta italiano è riuscito a entrare in zona punti. Si è addirittura ritirato Francesco De Fabiani, leader del movimento azzurro insieme a Federico Pellegrino.

Non è soddisfatto Romano, consapevole di non aver espresso al meglio il proprio potenziale, anche perché soltanto la settimana scorsa aveva terminato molto vicino al francese Lapalus e al romeno Pepene, giunti domenica rispettivamente 23° e 25°: «Sono molto deluso perché le cose non sono andate come speravo. Ho fatto fatica a entrare in gara, a sbloccarmi e purtroppo non ho avuto la fortuna di poter sfruttare qualche trenino per trovare il giusto ritmo. Vedendo le prestazioni di altri atleti con i quali gareggio spesso in OPA Cup, sono consapevole di poter fare meglio».

Vista la carta d’identità avrà certamente altre occasioni per farlo. Testa ora a St. Ulrich, dove la questa settimana è in programma una tappa di OPA Cup.

c.s.