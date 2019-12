Mondo della politica albese in lutto per la scomparsa dell’Avvocato Maria Cristina Guglielmoni

Grande sgomento ha suscitato ad Alba la notizia della scomparsa all’ospedale San Lazzaro dopo una brutta malattia di Maria Cristina Guglielmoni, avvocato classe 1967 molto attiva in città sia in ambito politico che dell’associazionismo sportivo. Nata a Genova il 22 giugno 1967, oltre a esercitare la professione di avvocato Maria Cristina Guglielmoni era nota per il suo impegno in ambito politico tra le fila del centrodestra, tanto da candidarsi nelle ultime elezioni amministrative per la lista “Alba 2019 – Fratelli d’Italia” raccogliendo 53 preferenze.

“Maria Cristina Guglielmoni era una persona che non aveva paura di combattere per quello in cui credeva – la ricorda così il vicesindaco albese Emanuele Bolla – pensando a lei conserverò sempre il ricordo di una persona solare, che amava la vita, la sua famiglia, i suoi amici e i suoi valori. Non dimenticherò mai le sue lunghe telefonate e le sarò sempre grato per aver creduto in me”.

Dal momento della notizia della sua scomparsa si sono susseguiti toccanti ricordi da parte di chi aveva avuto modo di conoscerla. Di lei gli amici ricordano soprattutto la sua umanità che, nonostante la professione di avvocato richiedesse un certo rigore, mai aveva perso, rimanendo sempre una persona sensibile, dolce, sorridente e pronta ad aiutare il prossimo.

Domani sera, mercoledì 18 dicembre alle ore 20.00, Maria Cristina verrà ricordata, con una veglia funebre, nella parrocchia di San Cassiano.