Serie D: la “perla balistica” di Cruciani punisce oltre misura un Bra battagliero, Lucchese 0-1 al “Bravi”

Bra punito oltre misura, nel punteggio, dalla Lucchese. Ha deciso la contesa, il perno dei rossoneri Michel Cruciani al 42′ del primo tempo. Nell’ultima delle tre partite consecutive all’Attilio Bravi, i giallorossi hanno messo in campo una prestazione importante dal punto di vista del temperamento e del palleggio, venendo (però) beffati dalla perla balistica del numero 4 Cruciani. La brutta tegola in casa braidese, è il brutto infortunio al ginocchio sinistro di Riccardo Armato, costretto a lasciare il campo dopo 7 minuti del primo tempo e poi trasportato al pronto soccorso in ambulanza. Bra con un completo bianco e giallorosso, Lucchese con la tradizionale casacca rossonera.

PRIMO TEMPO:

Armato cade male dopo essere saltato per toccare un pallone di testa. Resta a terra toccandosi il ginocchio sinistro (7′). Dolorante, riesce ad uscire soltanto con la barella. Tre minuti dopo, gli subentra El Hamdaoui. “Numero” di Vignali in area braidese al 23′, grande parata di Bonofiglio che respinge la potente conclusione. Al 36′ si registra il cross di Petracca dal vertice sinistro dell’area toscana, la sfiora Casolla di testa e Brancato non arriva sul pallone per una questione di centimetri. Lucchese in gol al 42′: destro da fuori area di Cruciani (su assist di Lucarelli), pallone sotto la traversa e nulla da fare per Bonofiglio! Dopo 3 minuti di extra-time, si conclude la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO:

Buon Bra nei primi 10 minuti, pallino del gioco in mano e toscani rintanati nella propria metà campo. Punizione dall’out destro di Cruciani (12′), Meucci prova il tacco volante con palla alta sopra la traversa. Due minuti dopo arriva il miracolo di Bonofiglio che, in due tempi, blocca il tiro ravvicinato di Papini. Casolla innesca Tuzza al diciassettesimo minuto, palla a centro area per El Hamdaoui che viene anticipato all’ultimo secondo da un avversario. Mischia in area rossonera al 19′, Rossi viene colpito e finisce a terra ma l’arbitro non ravvisa nulla di irregolare e fa proseguire. Si arriva al 40′, El Hamdaoui controlla al limite dell’area e scarica per Petracca, destro e pallone che sfiora la traversa. Buona occasione costruita dal Bra. Un minuto dopo, Nannelli serve l’accorrente Nolè e tiro fuori dallo specchio della porta. Al 43′, in casa Bra, si registra l’esordio del centrocampista offensivo Loic Kharoubi. Nell’ultimo dei 4 minuti di recupero, Cuoco viene espulso (rosso diretto) per un fallo di reazione a centrocampo. Il Bra rimane a quota 16 punti e domenica 22 dicembre (ore 14,30) chiuderà il girone d’andata in trasferta a Chieri.

Bra: Bonofiglio, Olivero (25′ st Cuoco), Ciccone, Rossi, Tos, Tuzza (25′ st Spera), Petracca, Brancato (32′ st Mella), Capellupo (43′ st Kharoubi), Casolla, Armato (10′ pt El Hamdaoui).

A disp: Pietropaolo Novallet, Vergnano, Ghidinelli, Bosio.

Allenatore: Fabrizio Daidola.

Lucchese: Coletta, Bartolomei, Lucarelli (43′ st Visibelli), Cruciani, Papini, Benassi, Remorini (32′ st Nolè), Meucci, Vignali (23′ st Iadaresta), Fazzi (18′ st Panati), Nannelli.

A disp: Luglio, Pardini, Presicci, Tarantino, Gallon.

Allenatore: Eupremio Carruezzo (al posto dello squalificato Francesco Monaco).

Arbitro: Peletti di Crema (assistenti: Accardo di La Spezia e Hader di Ravenna).

Marcatore: 42′ pt Cruciani (L).

Note: pomeriggio freddo e nuvoloso, terreno di gioco in buone condizioni. Circa 300 spettatori, con folta rappresentanza di tifosi rossoneri da Lucca; ammoniti Capellupo (B), Papini (L); espulso Cuoco (B) con rosso diretto al 49′ st.