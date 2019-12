A.A.A. – A Cuneo c’è una squadra “speciale” di calcio a 5 che cerca un allenatore!

A Cuneo c’è una squadra di calcio a 5 del tutto speciale che cerca un mister che possa aiutarla.

E’ la prima compagine di futsal costituita dall’Associazione ciechi ed ipovedenti della nostra provincia, che conta già sette elementi tra i 14 ed i 50 anni e che ora ha bisogno di un allenatore che possa aiutarla negli allenamenti.

Requisiti? Nulla in particolare, se non tanta voglia di mettersi in gioco e di aiutare i giocatori, sostenuto dal tecnico di una squadra di Crema, con cui l’associazione è in contatto.

Il club, ancora non “strutturato”, si sta allenando a Fontanelle di Boves, ma nel periodo non invernale giocherà anche a Cuneo. C’è la possibilità di fare la storia: sarebbe la prima squadra di ciechi ed ipovedenti in tutto il Piemonte!

Per info, contattare il consigliere Simone Zenini al 339/7283628 oppure scrivere a [email protected]