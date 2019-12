Volley C/F: cade a sorpresa l’El Gall a Chieri, il VBC Savigliano travolge Novi

Riserva sorprese l’ottava giornata di andata del campionato di Serie C femminile. Cade infatti inaspettatamente tra le mura di Chieri il Sole di San Martino El Gall, opposto ad un In Volley sino a sabato fermo a quota 3 punti.

Le ragazze gallesi partono piuttosto organizzate, ma capiscono che il Chieri non è da meno. Pronti e via e si gioca subito un set ai vantaggi. Le ragazze di coach Parusso però con uno sprint di orgoglio conquistano il primo set per 25/27. Il secondo set finisce un pochino più tranquillo. Le ragazze partono impostando il loro gioco. In Volley cerca di tenere il passo, ma l’efficacia delle battute delle gallesi e buon sistema di difesa e rigiocata hanno permesso alle ospiti di aggiudicarsi anche il secondo set a 21. Poi i restanti tre set sono la telecronaca della disfatta. Forse l’entrata in campo troppo rilassata visti i primi 2 set vinti, forse un crollo mentale portano le ragazze a fare errori banali, a non essere più concentrate come prima, danno così morale alle avversarie che approfittano subito del momento di “defaillance gallese”, concedendo i successivi 2 set con parziali di 25/19 e 25/23. Ennesimo tie-break, il terzo nelle ultime tre gare, con le gallesi che non riescono a carburare e cedono il set a 8 punti.

Tutto secondo pronostico invece in quel di Savigliano dove la VBC ospitava il fanalino di coda Novi. Un divario in campo netto quello visto sul parquet saviglianese, con le locali che portano a casa i tre punti concedendo alle avversarie rispettivamente 12, 19 e 19 punti, confermandosi in un ottimo stato di forma.

Girone B, 8^ giornata di andata

Evo Volley – Caffè Mokaor VC 3-1

Cusio Sud Ovest – Gilber Gaglianico 3-0

In Volley Piemonte – Sole di San Martino El Gall 3-2

Ser Santena – La Folgore 0-3

VBC Savigliano – Novi 3-0

Bonprix Teamvolley – Isil Volley Almese 3-2

Venaria Real Volley – Playasti Chieri 2-3

CLASSIFICA

Evo Volley 23; Bonprix 20; Isil Volley 18; Sole di San Martino El Gall 16; Ser Santena, VBC Savigliano 14; Venaria 12; La Folgore 11; Caffè Mokaor, Cusio Sud Ovest 10; Playasti Chieri 9; In Volley 5; Gilber Gaglianico 2; Novi 1