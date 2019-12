Saluzzo: moltissimi banchetti tra mille lucine danno il via all’atmosfera natalizia (VIDEO E FOTO)

Saluzzo, nella giorno dell’Immacolata, ha dato il via alla rassegna natalizia del mese di dicembre. Moltissimi banchi hanno invaso Corso Italia e Corso Piemonte, articoli di ogni genere hanno così contribuito ad abbellire la cittadina saluzzese, immergendola in un clima di festa.

Prodotti artigianali, gastronomici legati al territorio, o piccoli prodotti natalizi, ideali per un pensierino, tutto adornato da lucine colorato, hanno immerso Saluzzo nel calore Natalizio.

Ciò che ha aggiunto il tocco in più è stato l’intrattenimento per i bambini, musica natalizia, cori, clownerie, giostre e una pista di pattinaggio su ghiaccio. Questa è solo la seconda giornata, di un ricco programma mensile, appuntamento quindi a domenica prossima a Castellar.

Domenica 15 dicembre un altro mercatino, questa volta a Castellar, lungo le vie degli Spaventapasseri.

Le divertenti animazioni per bambini con il Mago Pongo, le bancarelle di artigianato e prodotti del territorio e una bella novità, la collaborazione con Don Marco Casalis e gli oratori della Diocesi di Saluzzo, che già partecipano al Carnevale. I bambini degli oratori saranno infatti protagonisti di un presepe vivente a partire dal primo pomeriggio. Intorno alle 16,30, la giusta ricompensa, una merenda per tutti i piccoli attori e un concerto di musica popolare dell’Ensemble di Violini e Chitarre degli insegnanti Chiara e Sara Cesano e Dario Littera sotto l’ala di Piazza del Municipio.

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Amleto Bertoni con partenza dalle ore 9.30 sino alle ore 17.30 (Saluzzo – Piazza XX Settembre / Castellar – ingresso paese).

Date le condizioni avverse del tempo per il mercatino del quadrilatero, che sarebbe dovuto avvenire il 1 dicembre, il tutto è stato rinviato a domenica 15 dicembre, con orario dalla ore 10,00 alle ore 19,00.

Nel frattempo alle ore 15,30, e alle ore 16,30 ,” La Fabbrica dei Suoni” proporrà 2 laboratori al Teatro Magda Olivero nel pomeriggio, dal titolo UN NATALE BESTIALE per bimbi dai 3 ai 7 anni(fascia consigliata).

Dalle ore 16 la Corale 3 Valli e il Corou La Cevitou intoneranno canti natalizi itineranti nel centro, per concludere sotto il grande albero di Piazza Cavour.

Domenica 22 dicembre Saluzzo chiuderà il calendario di eventi in programma con:

Bandakadabra, la famosa Marching Band torinese fresca reduce di “X Factor”, che proporrà il suo repertorio swing natalizio dalle 15,30 per poi concludere con un pezzo finale sul sagrato del Duomo (3 spettacoli da 30 minuti l’uno a spasso per le vie del centro).

Come ultimo appuntamento post natalizio,“La Magia Del Natale”:

Visita guidata tematica nel centro storico, musei e chiese di Saluzzo Durante il periodo natalizio non mancano le iniziative che mirano a ricreare l’atmosfera della festività. La visita guidata partirà alle 15.00 dalla biglietteria della Castiglia. Il costo è di 5 euro a persona, 2 euro per i ragazzi con meno di 12 anni, accompagnati da un adulto. Per informazioni e prenotazioni Ufficio Turistico IAT, tel 800392789.