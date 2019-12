Volley C/F: l’El Gall in cerca di riscatto a Chieri, il VBC Savigliano riceve Novi

Smaltiti i “posumi” del derby, il Sole di San Martino El Gall e la VBC Savigliano tornano a tuffarsi nel campionato con spirito differente.

Se per le gallesi, reduci da due sconfitte consecutive per 3-2 con Evo Volley e Savigliano, la parola d’ordine è “riscatto”, da cercare sul parquet di Chieri contro un In Volley Piemonte avversario sulla carta non irresistibile, per le saviglianesi è d’obbligo cercare di proseguire la serie positiva tra le mura amiche contro un Novi fanalino di coda del raggruppamento a quota 1 punto.

Girone B, 8^ giornata di andata. Sabato 7 dicembre ore 20.30

Evo Volley – Caffè Mokaor VC

Cusio Sud Ovest – Gilber Gaglianico

In Volley Piemonte – Sole di San Martino El Gall (ore 18)

Ser Santena – La Folgore

VBC Savigliano – Novi

Bonprix Teamvolley – Isil Volley Almese

Venaria Real Volley – Playasti Chieri

CLASSIFICA

Evo Volley 20; Bonprix 18; Isil Volley 17; Sole di San Martino El Gall 15; Ser Santena 14; Vbc Savigliano, Venaria 11; Caffè Mokaor 10; La Folgore 8; Cusio Sud Ovest, Playasti Chieri 7; In Volley 3; Gilber Gaglianico 2; Novi 1