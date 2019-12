Paolo Lanfranco nuovo presidente Consulta Aree Vaste ANCI Piemonte

Paolo Lanfranco, sindaco di Valfenera e presidente della Provincia di Asti, è il nuovo presidente della Consulta Aree Vaste di ANCI Piemonte (ex UPP).

Succede a Marco Gabusi, dimissionario dopo essere stato nominato assessore della Giunta regionale del Piemonte.

Trentasei anni, laureato in Studi Internazionali, Lanfranco si prepara ad affrontare il nuovo incarico “con la consapevolezza – spiega – di andare a ricoprire un ruolo molto delicato, che richiederà un impegno forte per ricostruire la dignità e la piena operatività di enti fondamentali per il territorio come quelli di area vasta. Le province – continua – assieme alle Città Metropolitane, sono necessarie per gestire il territorio tanto nell’ordinario quanto in situazioni straordinarie. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi di fronte all’emergenza maltempo. Ci sono funzioni che presidiamo da sempre, dalla sicurezza delle scuole a quella delle strade passando per il tema della tutela ambientale”.

Quindi una riflessione sulla necessità di fare rete per risolvere questioni annose. “Nei prossimi giorni incontrerò il presidente dell’ANCI regionale, ente nel quale l’Unione delle Province Piemontesi è confluita nel lontano 2015.

Dobbiamo lavorare fianco a fianco e abbiamo bisogno del supporto di tutti, in primo luogo dei sindaci, per riaffermare pienamente le nostre funzioni e la nostra importanza. Ci sono questioni che dobbiamo affrontare insieme, partendo dal tema delle risorse finanziarie e umane necessarie per il buon funzionamento degli enti locali”.

