Il Parco del Monviso cerca un addetto per il Servizio Promozione

L’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico addetto al servizio promozione (c.c.n.l. comparto funzioni locali).

Il concorso è finalizzato a valorizzare l’esperienza professionale di coloro che abbiano maturato, alla data di emanazione del bando, almeno tre anni di servizio, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando e almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che emana il bando, ai sensi dell’art. 35, c. 3 bis, lett. b) del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

«Sono molto soddisfatto di concludere il mio mandato – sottolinea il Presidente del Parco del Monviso, Gianfranco Marengo – con il raggiungimento di questo obiettivo. In questi quattro anni abbiamo lanciato molte proposte e sviluppato importanti progetti; adesso, dopo un lungo iter burocratico, riusciamo anche a ottenere dalla Regione e a fornire all’Ente ulteriori risorse umane a tempo indeterminato, figure professionali indispensabili per portare avanti il lavoro iniziato, o sostituire personale che ha cessato l’attività».

Per essere ammessi a partecipare al concorso è necessario essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status equiparato a norma di legge, avere età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo, godere dei diritti civili e politici e, per i cittadini italiani, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale, avere idoneità fisica alle mansioni del posto da ricoprire, essere in possesso di patente di guida valida di categoria B o equipollente, possedere il diploma di Scuola media superiore o titolo assorbente.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in carta semplice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione per estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) – 4° Serie Speciale – Concorsi; la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione sarà riportata sul sito internet dell’Ente, www.parcomonviso.eu, all’Albo pretorio on-line, sottosezione “Avvisi”.

Il concorso prevede due prove scritte e un colloquio. Le prove saranno articolate con domande su nozioni fondamentali di diritto costituzionale e amministrativo, ordinamento degli enti parco della Regione Piemonte, nozioni fondamentali di contrattualistica pubblica, responsabilità dei pubblici dipendenti, normativa in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela e conservazione della biodiversità e delle aree naturali, pianificazione e programmazione di attività nel campo della comunicazione e della promozione di un’area protetta – organizzazione, partecipazione e conduzione di gruppi di lavoro, strumenti e tecniche di pubblicizzazione di eventi ed iniziative, valorizzazione del territorio nell’ambito di reti e riconoscimenti internazionali, conoscenza di base delle lingue inglese e francese.

Il calendario di ogni prova di esame sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ente di gestione delle aree protette del Monviso – sottosezione “AVVISI”, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, con preavviso di almeno 15 giorni sulla data fissata per l’inizio delle prove e vale come notifica di convocazione alle prove per i candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione nei termini.

Ulteriori informazioni, il testo completo del bando e gli allegati sono pubblicati sul sito web del Parco del Monviso all’indirizzo https://rebrand.ly/istruttore-tecnico-servizio-promozione (http://www.parcomonviso.eu/news/118/concorso-per-titoli-ed-esami-per-1-posto-a-tempo-indeterminato-d)

