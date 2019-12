Marta Giovannini, sindaco di Verduno, eletta Consigliere Nazionale ANCI

Marta Giovannini, sindaco di Verduno, è stata eletta Consigliere Nazionale dell’ANCI nell’assemblea dello scorso 22 novembre. Il primo cittadino del piccolo comune albese, è l’unica cuneese fra i 12 consiglieri in rappresentanza del Piemonte, di seguito nel dettaglio.

CONSIGLIERI NAZIONALI ANCI – PIEMONTE

CASSULO PIERSANDRO CONSIGLIERE COMUNALE OVADA AL

FASOLO ALESSANDRO SINDACO PIVERONE TO

GIOVANNINI MARTA SINDACO VERDUNO CN

MAUGERI MANOLO CONSIGLIERE COMUNALE SETTIMO TORINESE TO

MENSIO FEDERICO CONSIGLIERE COMUNALE TORINO TO

MERLETTI ALESSANDRO SINDACO SANGANO TO

MERLO GIORGIO SINDACO PRAGELATO TO

PIETRASANTA FRANCESCO SINDACO QUARONA VC

RIBOLDI FEDERICO SINDACO CASALE MONFERRATO AL

RUFFINO DANIELA CONSIGLIERE COMUNALE GIAVENO TO

SANNA FEDERICA VICE SINDACO PIOSSASCO TO

TRAGAIOLI ANDREA SINDACO RIVOLI TO