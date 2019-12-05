Marta Giovannini, sindaco di Verduno, eletta Consigliere Nazionale ANCI

Marta Giovannini, sindaco di Verduno, è stata eletta Consigliere Nazionale dell’ANCI nell’assemblea dello scorso 22 novembre. Il primo cittadino del piccolo comune albese, è l’unica cuneese fra i 12 consiglieri in rappresentanza del Piemonte, di seguito nel dettaglio.
CONSIGLIERI NAZIONALI ANCI – PIEMONTE
CASSULO PIERSANDRO CONSIGLIERE COMUNALE OVADA AL
FASOLO ALESSANDRO SINDACO PIVERONE TO
GIOVANNINI MARTA SINDACO VERDUNO CN
MAUGERI MANOLO CONSIGLIERE COMUNALE SETTIMO TORINESE TO
MENSIO FEDERICO CONSIGLIERE COMUNALE TORINO TO
MERLETTI ALESSANDRO SINDACO SANGANO TO
MERLO GIORGIO SINDACO PRAGELATO TO
PIETRASANTA FRANCESCO SINDACO QUARONA VC
RIBOLDI FEDERICO SINDACO CASALE MONFERRATO AL
RUFFINO DANIELA CONSIGLIERE COMUNALE GIAVENO TO
SANNA FEDERICA VICE SINDACO PIOSSASCO TO
TRAGAIOLI ANDREA SINDACO RIVOLI TO