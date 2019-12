Saluzzo, successo per la fiera di Sant’Andrea presso il Foro Boario (VIDEO E FOTO)

Si è svolta ieri mattina la fiera di Sant’Andrea presso il foro Boario di Saluzzo

Questa fiera, organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni, è ormai famosa, da innumerevoli anni , e riscuote un successo sempre maggiore.

La fiera è comunemente chiamata “dei pocìo”, ovvero un frutto coltivato nel territorio piemontese e in particolare nel territorio saluzzese, durante il periodo autunnale, che assomiglia molto ad una nespola.

Così l’evento preannuncia la chiusura della stagione autunnale e dà il via a quella invernale, ma soprattutto, dà modo ai lavoratori del settore agricolo di incontrarsi, confrontarsi ed apprendere nuove o diverse tecniche lavorative.

Al’interno dell’evento si possono trovare molti banchi con le più svariate categorie di prodotti, dall’alimentare, con produzione propria, all’abbigliamento per l’agricoltura, all’oggettistica in generale legata comunque al mondo del lavoro in natura.

Moltissime macchine agricole di numerose marche, dalle più alle meno conosciute, prodotti e attrezzi per lavorare la terra in maniera manuale e meccanica.

Presenti anche alcuni venditori del settore frutticolo vivaistico, con esposizione di alcuni tipi di piante stagionali.

All’interno del Pala Crs, è stata allestita una esposizione di animali di razza bovina, ogni animale diverso dall’altro, contraddistinto per peculiarità e caratteristiche diverse, dal colore alla dimensione.

Ottimo successo in conclusione per l’evento, e grande soddisfazione per la Fondazione Amleto Bertoni, che si ritiene soddisfatta, proprio come ci dice il coordinatore Alberto Della Croce :” Ci siamo recati alla fiera proprio a metà mattina per renderci conto di quanta gente potesse aver attirato quest’anno, e siamo rimasti sorpresi del gran numero di macchine presenti all’interno dei campi adibiti a tale scopo, e lungo le strade che portano al foro boario, tutto ciò ci stimola a fare sempre meglio“.