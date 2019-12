Basket B/M: Sicilia fatale per l’Olimpo Basket, il Levante Torrenova vince 68-65

Ancora una trasferta estenuante per l’Olimpo Basket Alba che vola per la seconda volta in Sicilia dopo la sfortunata parentesi di Palermo, per cercare punti pesanti sul parquet di Torrenova. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SU IDEAWEBTV.IT

PRIMO QUARTO

Primi due punti dell’incontro per i padroni di casa a segno con D’Andrea. Pareggio 2-2 dalla lunetta con Terenzi, ma locali ancora avanti con una Tripla di Gullo 5-2. Nwokoye per il + 5 siciliano 7-2, ottima partenza per i padroni di casa. Reazione di Alba con Terenzi ed è 9-6. Tripla di Antonietti ed è parità 11-11. Rossi per il sorpasso! 11-13. Tarditi fa 2 su 2 dalla lunetta ed è 11-15. Errore di Murabito sulla sirena. Primo quarto chiuso 11-15

SECONDO QUARTO

Santucci smuove Torrenova da quota 11 e accorcia 13-15. Giorgi con un tap in riporta Alba a +4 13-17. L’ex Bofelli dalla lunetta fa 14-17. Buon momento per i locali con Murabito che riporta sotto i siciliani 16-17. Si sblocca Alba con Giorgi che dalla lunetta fa 2 su 2 riportando avanti l’Olimpo 16-19. Prima Drigo fa 18-19 quindi Murabito con una tripla firma il sorpasso 21-19. Rossi a 5.48 dalla fine fa 21-21, ma una nuova tripla di Murabito sigla il 24-21, facendo poi un 0 su 2 dalla lunetta che tiene a galla Alba.Penetrazione di Rossi che a 3.20 da giocare sigla la parità 24-24. D’Andrea dall’angolo e nuovo +2 per i locali 26-24. Giorgi per la parità dalle lunetta 26-26. Capitan Gullo conquista due tiri liberi, Torrenova nuovamente avanti 28-26 ma una tripla di Terenzi riporta subito avanti Alba 28-29. Bellissima partita in questa frazione, Santucci trova canestro e fallo, ma fallisce dalla lunetta 30-29. Nuovo sorpasso dalla lunetta per Alba che con Terenzi fa 2-2 dalla lunetta 30-31, ma sul capovolgimento di fronte Santucci sigla il 32-31. Rossi da sotto sulla sirena! 32-33 alla pausa lunga!

TERZO QUARTO

Primi due punti per Alba che con Tarditi sigla il 32-35. D’Andrea da sotto e locali nuovamente a -1 34-35 ma Terenzi sfruttando un blocco, con una deliziosa palombella fa 34-37. Santucci da tre ed è parità 37-37. Serie perfetta per Rossi che dalla lunetta fa 2 su 2: 37-39. Bomba di Gullo, sorpasso Torrenova 40-39 ma Terenzi risponde subito dalla lunga distanza ed è 40-42. Due punti per l’ex Boffelli 42-43. Bomba di Antonietti! 42-46. Terenzi per il massimo vantaggio Alba 42-48. Tarditi dalla media per un break di 0-8 e Alba avanti 42-50. Tripla di Tarditi! 42-53 ora Alba prende il largo. Bomba anche per l’ex Boffelli 45-53, quindi Gullo sfruttando una palla persa in attacco dei langaroli fa 47-53. Time out per Alba. Al rientro Gullo da tre! Break di 10-0 per Torrenova e partita riaperta 50-53. Ancora Gullo sulla sirena 52-53!

QUARTO QUARTO

Due su due di Rossi dalla lunetta, Alba torna a segnare 52-55. D’Andrea, canestro e libero supplementare che però fallisce. Si rimane 54-55. Boffelli per il sorpasso! 56-55 e time out per coach Jacomuzzi. Ielmini per il nuovo sorpasso Alba 56-57 ma controsorpasso di Santucci 58-57. Bomba di Santucci! 61-57. Schiacciata di Tarditi 61-59 ma Murabito da sotto canestro 63-59. Inerzia della gara al momento a favore dei locali. Bomba di Coltro per il -1 63-62. Rimbalzo di Terenzi su tiro di Boffelli ma errore in attacco di Alba, sul capovolgimento di fronte Boffelli fa 65-62. 2.17 alla fine, Alba spreca in attacco, palla in mano per Torrenova. Due su due di Coltro dalla lunetta 65-64 con 41″ da giocare. Murabito dalla lunetta! 67-64 Torrenova a 19″. Tarditi fallisce da tre, Antonietti prende il fallo. Primo libero sbagliato, secondo segnato a 10″ dalla fine. Time out Torrenova sul 67-65. Nwokoye fa 1 su 2 dalla lunetta 68-65. Va in lunetta Coltro che sbaglia e Nwokoye prende il fallo andando in lunetta. Sbaglia i due tiri liberi, Rossi tenta il miracolo da tre ma non va. Torrenova torna alla vittoria 68-65