Volley A2/M: Vbc Synergy Mondovì “abbraccia” Esposito e Arasomwan

Ufficiale l’arrivo del centrale Davide Esposito. Cuneese, arriva dalla Bcc New Mater Castellana Grotte, in seguito ad uno scambio con Luca Presta, che torna nella società pugliese dopo pochi mesi a Mondovì. A lui va l’“in bocca al lupo” per il prosieguo della stagione. «Di sicuro è molto motivante giocare in una società vicino a casa – le sue parole dopo il primo allenamento con la maglia del Vbc Synergy Mondovì -. Ho conosciuto i miei nuovi compagni: siamo un gruppo giovane, con una gran voglia di lavorare. Ci sono tutte le possibilità per allenarsi e giocare al meglio. Pistolesi è stato mio compagno nelle giovanili di Cuneo e al Club Italia, e conoscevo già anche altri ragazzi: abbiamo tutti la stessa età, l’affiatamento di certo non mancherà».

Altro rinforzo è Martins Arasomwan, anche lui classe 1995, in prestito da Monza dopo l’esperienza a Cantù. «Ci stiamo integrando con i nuovi compagni – la sua prima dichiarazione da giocatore del Vbc Mondovì -: siamo un gruppo giovane che ha voglia di crescere e lavorare. Dobbiamo subito spingere molto, domenica abbiamo una partita importante e cercheremo di dare tutto. I tifosi sono subito venuti a salutarci a Roccaforte ieri, mi sembrano molto carichi. Ritrovo “JJ” Terpin, che era stato mio compagno a Monza: sono molto contento, per me è una bella opportunità».

In mattinata il Vbc Synergy Mondovì è partito alla volta della Basilicata: domani alle 18 al “PalaAlberti” di Lauria è in programma la sfida contro la Geosat Geovertical Rinascita Lagonegro. È stata una settimana intensa per i monregalesi, con il cambio in panchina (dopo la partenza di Fenoglio il nuovo allenatore sarà Mario Barbiero, ma domani in panchina ci sarà il vice Emanuele Negro come primo) e i primi rinforzi di mercato.