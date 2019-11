Giù il sipario sulla stagione sciistica cuneese 2019-2020

I campioni Stefania Belmondo, Kristian Ghedina e Davide Bendotti, insieme al giornalista Marino Bartoletti, hanno suggellato una giornata cuneese memorabile, in cui è stata presentata in grande stile la stagione sciistica 2019-2020 sulle nostre montagne. L’evento è stato organizzato dall’Atl del Cuneese in collaborazione con Cuneo Neve, le guide Global Mountain, i centri fondo del Cuneese ed il sostegno della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Cuneo.

E’ partito già dal pomeriggio di ieri, venerdì 29 novembre, con il Villaggio Neve allestito in piazza ex Foro Boario in cui le stazioni sciistiche, i centri fondo e le guide Global Mountain si sono fatti conoscere ai cuneesi nei loro stand. Quindi la presentazione ufficiale della stagione, svolta all’interno dell’Auditorium Varco e condotta dal presidente dell’Atl del Cuneese Mauro Bernardi insieme al giornalista Giuseppe Rasolo. Attraverso immagini suggestive e testimonianze dei diretti protagonisti, ci si è proiettati verso un 2019-2020 sulle montagne della Granda che è già cominciato. Quindici stazioni sciistiche, 20 centri fondo, un totale di 250 km per lo sci alpino e 280 km per lo sci nordico. Ed ancora strutture ricettive, centri benessere, baite in quota. “Un comparto rilevante sul quale il territorio continua ad investire”, ha dichiarato il presidente dell’Atl Mauro Bernardi, protagonista di una tavola rotonda a cui hanno partecipato, tra gli altri, il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, il presidente della Camera di Commercio Ferruccio Dardanello (a cui è stato consegnato anche un premio speciale dall’Atl), il vicepresidente della Fondazione CRC Ezio Raviola, il presidente di Cuneo Neve Roberto Gosso e il vicepresidente FISI Pietro Marocco.

Su iniziativa dell’ATL del Cuneese, gli amministratori presenti, gli impiantisti, i gestori di centri fondo e gli operatori turistici del territorio hanno firmato congiuntamente una lettera indirizzata al Primo Ministro Giuseppe Conte e al Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, a supporto delle petizioni già avanzate dal presidente della Provincia di Cuneo e da senatori e onorevoli cuneesi per il ripristino delle condizioni viarie sul nostro territorio, già precarie e ora così compromesse per via dei gravi fenomeni atmosferici dello scorso fine settimana.

Infine è andata in scena la serata dei campioni, in cui grandi nomi dello sci azzurro come Stefania Belmondo, Kristian Ghedina, l’atleta paralimpico Davide Bendotti e il Ct della Nazionale di sci alpino FISIP Davide Gros hanno emozionato con racconti e aneddoti sulle loro imprese. A moderare l’incontro il noto giornalista sportivo Marino Bartoletti.