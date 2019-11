Il 2 dicembre la consegna delle Benemerenze Coni cuneesi: ecco tutti i nomi!

Lunedì 2 dicembre, alle ore 17.00, nella splendida cornice del Teatro Toselli di Cuneo si svolgerà la consueta Cerimonia annuale di Consegna delle Benemerenze Coni nazionali e provinciali.

Le Onorificenze Sportive nazionali sono riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici, e società che, per l’attività svolta, abbiano dato lustro allo Sport Italiano.

I riconoscimenti provinciali vogliono premiare, invece, l’attività giovanile delle Associazioni sportive della nostra provincia ed essere uno stimolo per continuare a perseguire con tenacia e passione gli obiettivi agonistici dello sport non dimenticandone l’importante valore educativo.

La Prof.ssa Claudia Martin, delegata Coni per la provincia di Cuneo, insieme al Presidente regionale del Coni Piemonte, Prof. Gianfranco Porqueddu, consegneranno le prestigiose Benemerenze nazionali agli sportivi della Provincia di Cuneo.

Le Medaglie al Valore Atletico saranno consegnate a:

Elisa BALSAMO – CICLISMO terza nel Campionato Mondiale e Campionessa Europea Corsa su pista inseguimento a squadre èlite

Bernard DEMATTEIS – ATLETICA LEGGERA – Campione Europeo Corsa in Montagna

Matteo MANA – BOCCE –Campione Europeo Volo Individuale

Giovanni AIMO – AERONAUTICA Campione Italiano Aerostatica – Mongolfiera

Marta BASSINO – SCI ALPINO – quarta alla Coppa del Mondo Sci Alpino – Combinata alpina

José Reynaldo BESCOSME DE LEON – ATLETICA LEGGERA – Campione Italiano ostacoli 400mt

Stefano Andrea BRUNO – BOCCE – Campione Italiano

Giuliana COMINO – TIRO con l’ARCO – Campionessa italiana 3D a squadre

Simone CONCU – KICKBOXING – terzo al Campionato Europeo Low Kick

Pietro DUTTO – SPORT INVERNALI – Campione Italiano Biathlon km 10 sprint

Alessandro PAROLA – BOCCE – Campione Italiano Petanque a terne

TIAN JING – TENNISTAVOLO – Campionessa Italiana a squadre femminile

Walter TORRE – BOCCE – Campione Italiano Petanque a terne

Alessia ANANIA, Simona BERRINO, Silvia BRAGAGNOLO, Elena CARLETTI, Sara CLARELLI, Natalia DAVYDENKO, Alessia DI DIO, Francesca FABRO, Giulia OBERTO, Alkmina PAJTESA, Zhanna SAVENKO, Izabela TAMPU e Stefania TOSCO – HOCKEY – Campionesse Italiane;

Roberta AROSSA, Paola BOSTICARDO, Loredana FERRERO, Alessia PROGLIO, Loretta SAGLIETTI – PALLAPUGNO – Campionesse Italiane;

Francesca BARRA e Rossana ROAGNA – BOCCE – Campionesse Italiane Petanque a coppie

Simone ARIAUDO e Enrico BARBERO – BOCCE – Campioni Italiano Volo a coppie

Alberto CERUTTI, Nicholas CHIESA, Marco GARBACCIO, Piermattia GAZZERA, Simone GHIGLIA, Alessandro GIRAUDO, Andrea MORO, Gianluca PETITO e Luca VALENTINO – HOCKEY – Campioni Italiani

Paolo DANNA, Federico RAVIOLA, Gabriele RE – PALLAPUGNO – Campioni Italiani

La Palma al Merito Tecnico sarà consegnata a: BONO Cristina -tecnico della Federazione Italiana Twirling;

Per le Stelle al Merito Sportivo saranno premiati i dirigenti: CORTASSA Mauro, FALDINI Roberto, PARETI Alberto, PARISI Giuseppe e le seguenti associazioni sportive ASD Bocciofila Centallese, SKI AVIS Borgo, Libertas Volley Savigliano.

Inoltre, a testimoniare il grande movimento sportivo provinciale, il Coni Point di Cuneo consegnerà alla presenza di numerose autorità locali civili e militari circa duecento “Allori al Merito Sportivo”, riconoscimento destinato ad Atleti under 18 che abbiano conquistato titoli regionali o nazionali di categoria, a Giudici/ Arbitri, Tecnici e Associazioni Sportive che durante l’anno si sono particolarmente distinti nell’attività giovanile.

L’occasione permetterà anche al Coni di Cuneo di attribuire un riconoscimento ad Enti e Associazioni che, a diverso titolo durante l’anno, hanno offerto la loro collaborazione per la realizzazione di progetti nazionali e locali.

Verrà altresì riconosciuto un premio alle Società sportive la cui squadra milita nel campionato di serie A federale e all’Istituto Comprensivo di Busca che ha vinto il contest nazionale sul Fair Play realizzato all’interno del progetto Sport di Classe.

Novità di questa edizione il premio EXIMIA, destinato a due atleti, un uomo e una donna, segnalati dalle testate giornalistiche locali come meritevoli di riconoscimento per il significativo percorso sportivo nonché come esempio per l’intero movimento provinciale.

c.s.