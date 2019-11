AGGIORNAMENTO – Emergenza maltempo: l’elenco delle strade provinciali chiuse nel cuneese (ore 20)

Allerta rossa sul Piemonte e nella Granda a seguito della forte ondata di maltempo nelle ultime 48 ore, in particolare sulla fascia nord-occidentale, sulla pianura torinese e sui settori appenninici ai confini con la Liguria. Di seguito l’elenco delle Strade Provinciali chiuse precauzionalmente in tutta la provincia di Cuneo (aggiornamento ore 20).

Ecco l’elenco delle strade provinciali chiuse alle ore 20 di domenica 24 novembre:

S.P. 234 CRISSOLO – PIAN DELLA REGINA S.P. 278 VERNANTE – PALANFRE’ (LOC. RENETTE) S.P. 283 CANOSIO – PREIT DA VALLONE SAN GIOVANNI S.P. 582 SAN BERNARDO (LATO LIGURE) S.P. 237 MONDOVI – MAGLIANO ALPI Km 5+900 S. P. 303 CEVA – ROASCIO S.P. 589 Ponte sul Torrente Ghiandone S.P. 29 Cardè – Confine provinciale S.P.120 Rocca de Baldi – S. Anna Avagnina S.P. 51 Neive – Mango S.P. 582 SAN BERNARDO (LATO LIGURE) S.P. 51 Neive – Mango S.P. 115 Igliano – Castellino Tanaro S.P. 316 Scarnafigi – Cervignasco S.P.185 Murello – Cavallerleone S.P. 175 Villanova Solaro – Torre San Giorgio S.P. 24 Dronero – Pra Bunet S.P. 299 Pezzolo Valle Uzzone – Todocco S.P. 295 Saliceto – Bivio S.P. 111 S.P. 105 Casteldelfino – Pontechianale S.P. 256 Bellino – S. Anna di Bellino S.P. 207 Faule – Pancalieri S.P. 29 Moretta – Cardè S.P. 32 Ceva – Pedaggera (Progr.va Km 0+800) S.P. 439 Monesiglio – Confine Provincia di Savona S.P. 151 Ruffia Cavallermaggiore S.P. 170 Ruffia Monasterolo Savigliano S.P. 662 Saluzzo Savigliano Lagnasco S.P. 29 Racconigi Caramagna S.P. 189 Villanova Solaro Murello S.P. 335 Cucchiales – Elva S.P. 192 Savigliano Fossano S.P. 3 Sant’Albano Trinità S.P. 198 Cavallermaggiore Ruffia S.P. 146 Cavallerleone Cavallermaggiore S.P. 48 Cavallermaggiore – Sottopasso con S.P. 165

AGGIORNAMENTO ore 11 – In provincia di Cuneo la situazione è sotto controllo, ma ci sono molte zone “sorvegliate speciali”, in particolare il fiume Bormida che è sopra il livello di pericolo sena previsioni di incrementi significativi, così come per il Belbo in incremento che ha raggiunto la soglia di pericolo. Livello di guardia anche per il fiume Tanaro sulla soglia di pericolo in alcune zone del Cebano. Critica anche la situazione nelle zone basse di pianura verso Torino, come Cardè dove la strada provinciale è stata chiusa per la piena del rio Cantogno e a Cervignasco per allagamenti.

Federico Borgna, presidente della Provincia: “Dall’inizio dell’evento i dipendenti della Provincia (Protezione civile e Viabiilità) sono in piena attività. Più di cento cantonieri, geometri e tecnici sono sul territorio a presidiare i punti a rischio nei pressi di strade e ponti. Sono state messe in atto misure precauzionali e di sicurezza. Siamo, comunque, un territorio preparato a questi eventi e il personale provinciale è operativo h 24 per controllare i livelli dei fiumi, insieme al personale di altri enti”.

Gli uffici provinciali di Protezione civile e Viabiilità sono rimasti aperti anche durante la notte come presidi di sorveglianza per seguire l’evolversi della situazione. Questa mattina 24 novembre si è svolto un secondo vertice in Prefettura dopo quello di ieri pomeriggio a cui ha partecipato anche il presidente della Provincia Borgna. Ne è previsto un terzo nel tardo pomeriggio di oggi 24 novembre.

Gli appelli dei sindaci dei Comuni e della Provincia sono comunque rivolti ai cittadini affinchè evitino di mettersi in viaggio se non è indispensabile stando lontani da ponti, torrenti e zone franose. In questo momento il pericolo maggiore sono infatti le frane e gli smottamenti imprevisti, ma l’altro pericolo arriva anche dal rischio valanghe per i forti accumuli di neve in alta quota e il progressivo innalzamento delle temperature. Da evitare assolutamente gite sugli sci fuoripista o passeggiate sulla neve.