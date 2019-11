Volley A2/M: Mondovì cerca la prima gioia contro Reggio Emilia

Mancano meno di due giorni alla sesta giornata di campionato: domenica pomeriggio al PalaManera saranno di fronte Vbc Synergy Mondovì e Conad Reggio Emilia. Continua il momento di emergenza per i monregalesi, sempre attivi sul mercato per completare la rosa: sono attese novità nelle prossime ore.

GLI AVVERSARI. La squadra allenata da Pasquale Bosco ha un ottimo ruolino di marcia in trasferta, avendo sbancato il taraflex di Cantù e della Bcc New Mater Castellana Grotte. Lontano dal PalaBigi è arrivata solo la battuta d’arresto contro la Kemas Lamipel Santa Croce, mentre in casa i giallorossi non sono ancora riusciti a vincere, arrendendosi ad Ortona e Lagonegro, al tie-break domenica scorsa.

La rosa degli emiliani è super competitiva, anche dopo la partenza dell’opposto Santangelo per la Corea. Zingel è stato dirottato in posto 2, sulla diagonale con Pinelli. In banda, finora, hanno giocato titolari Ippolito e il veterano Dolfo, con Mattei e Miselli al centro (da Motta di Livenza è appena arrivato Fabi a completare il reparto), e la bandiera Morgese nel ruolo di libero.

RECORD. Luca Borgogno è ad appena sei punti dai 100 stagionali, mentre Loglisci e Miselli sono entrambi a -7 dai 200 in carriera. Jernej Terpin, invece, deve mettere a terra 26 palloni per raggiungere quota 100 in stagione. Dall’altra parte della rete, Bellini è a quota 95 muri vincenti in Regular Season, mentre Dolfo insegue i 2.100 punti in carriera: gliene mancano 19. Ippolito, invece, può arrivare a 200 muri vincenti in Regular Season (è a 195). Infine, Zingel è a sei punti dai 100 in stagione, e con 17 attacchi vincenti raggiungerebbe i 1.000 in carriera.

PRECEDENTI. Quello di domenica sarà il nono confronto tra le due squadre in Serie A2. I precedenti, finora, sono in perfetta parità, con quattro vittorie a testa per monregalesi e reggiani. Nel 2015-16 una vittoria casalinga a testa, la stagione successiva i giallorossi vinsero entrambe le sfide, ma il Vbc restituì il favore nella Pool B della seconda fase nell’annata 2017-18. L’anno scorso, al PalaBigi, la Conad fu una delle poche squadre a riuscire a fermare la corazzata di Fenoglio dopo il secco 3-0 subito all’andata.

ARBITRI A dirigere l’incontro di domenica saranno chiamati il signor Alessandro Rossi del Comitato di Liguria Ponente in qualità di primo fischietto, coadiuvato dal signor Roberto Pozzi, del Comitato di Ticino Sesia Tanaro. Sarà, invece, Alessandra Martinelli l’addetta al videocheck.

