Calcio a 5 – Serie B: super Rhibo a Bergamo! In C1 serata no per Futsal Savigliano e Bra

Rhibo Fossano travolgente sul campo del Bergamo La Torre nell’ottava giornata del campionato di serie B disputata sabato pomeriggio. La squadra di Bosio torna alla vittoria, che mancava da oltre un mese, imponendosi con un netto 7-0 in Lombardia in un delicato scontro salvezza. Fossanesi trascinati dalla tripletta di Hichri e dai centri di Gerlotto, Radaelli, Richichi e El Adlani ed ora a quota 7 punti in classifica. Perde in casa a testa alta con la capolista l’Elledì Carmagnola, che cede per 3-2 al Futsal Futbol Cagliari. Sardi avanti per 3-0, poi la reazione dei locali che accorciano le distanze fino al 2-3 con Oanea e Karija, sfiorando addirittura il pari nel finale.

Venerdì sera era scesa in campo la C1 con la disputa dell’ottava giornata di campionato. Male le cuneesi, sconfitte entrambe nettamente. La Futsal Savigliano perde in casa per 6-1 con il Futsal Fucsia Asti: di Ternavasio la rete della bandiera dei saviglianesi, che in classifica restano fermi a 6 punti. Ko anche il Bra, che a Volpiano deve fare i conti con la gran serata del Sermig. Finisce 9-1, a segno Biraghi per gli ospiti, che non abbandonano l’ultimo posto della graduatoria.