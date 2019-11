Una navetta gratuita per collegare la Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù e la Fiera del Cappone di Morozzo

Due importanti fiere nello stesso giorno a pochi chilometri di distanza l’una dall’altra: con il servizio gratuito della navetta, il divertimento raddoppia ed il territorio ci guadagna.

Un “prendi due” sotto il segno delle eccellenze enogastronomiche, reso possibile dall’accordo siglato tra il Comune di Carrù ed il Comune di Morozzo per istituire il servizio di navetta per il giorno 15 dicembre, ossia la domenica in cui sono previsti due importanti eventi: la Fiera Nazionale del Bue Grasso a Carrù e la Fiera del Cappone a Morozzo.

La navetta, che partirà simultaneamente da Carrù e da Morozzo alle ore 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16, è un servizio messo a disposizione dai due Comuni in maniera gratuita e consentirà così a turisti, visitatori ed appassionati del settore, di poter visitare entrambe le fiere nella stessa giornata e nel modo più semplice, veloce e meno dispendioso possibile.

I punti dove si potrà usufruire del servizio navetta sono: per Carrù viale Vittorio Veneto, in corrispondenza della rotonda di via Trinità, zona Palazzo Cavalier Rosso e per Morozzo via Eula.

“Questo è un servizio molto utile per i visitatori che domenica 15 dicembre vorranno trascorrere una giornata nel nostro territorio – sottolinea il sindaco di Carrù Stefania Ieriti – e in particolare dimostra come è possibile fare rete per offrire servizi migliori agli utenti. La concomitanza di due eventi così importanti come la Fiera del Bue Grasso a Carrù e la Fiera del Cappone a Morozzo, non deve essere interpretata in maniera negativa, ma piuttosto come una opportunità per trasformare una ipotetica concorrenza in un lavoro di squadra che porterà benefici ad entrambe le città. Così chi arriverà a Carrù o a Morozzo, avrà una possibilità in più di gustare due grandi eccellenze del nostro territorio. Grazie al trasporto in navetta, i visitatoti risparmieranno tempo e soprattutto non avranno il problema del parcheggio. Inoltre sarà un motivo in più per godersi tranquillamente il bel paesaggio del nostro territorio”.

“Per quanto riguarda Morozzo – precisa il primo cittadino Mauro Fissore – il punto di incontro è stato organizzato in via Eula, proprio davanti alla farmacia. Per l’occasione quel tratto di strada sarà chiuso al traffico, in modo che i visitatori potranno salire e scendere dalla navetta in totale sicurezza. Gli orari sono stati fissati praticamente per ogni ora dalle 10 alle 16, saltando solo le 13, per permettere a tutti di gustare il pranzo e le eccellenze che caratterizzano le due fiere. Il tutto senza lo stress di dover trovare il parcheggio per la propria automobile. Naturalmente se la giornata sarà mite e i visitatori saranno più del previsto fino nel tardo pomeriggio, aumenteremo le corse della navetta, al fine di garantire a tutti il servizio. Quest’anno, per la prima volta la data delle due fiere coincidono ma con l’accordo tra i Comuni di Carrù e Morozzo, abbiamo trasformato il “fare sistema” del quale tanto si parla, in un fatto concreto. La Fiera del Bue Grasso è un evento unico nel suo genere, con una importante storia alle spalle ma anche la Fiera del Cappone rappresenta una nicchia di ottima qualità, con numerosi estimatori. Il 15 dicembre sarà una domenica speciale perché grazie a questa collaborazione, i visitatori potranno raddoppiare il divertimento, sotto il segno delle eccellenze del nostro territorio”.

