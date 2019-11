Altra giornata nera per i treni in Piemonte: un guasto a Porta Nuova crea importanti disagi

Ennesima giornata no per i trasporti in Piemonte, a causa di un guasto alla linea elettrica nello snodo nevralgico di Torino Porta Nuova.

A partire dalle ore 16 di oggi, 19 novembre, infatti, tutti i treni da e per Torino hanno subito cancellazioni ed importanti ritardi, dai 30 ai 90 minuti. Tra le più colpite, la linea Torino-Bardonecchia, Torino-Genova, Torino-Savona e Torino-Alessandria.

Anche Cuneo ha vissuto parecchi disagi: il primo treno partito dalle 16, seppur con un ritardo di 5 minuti, è stato quello delle 18.25 per Savona, che, dopo il cambio a Fossano, conduce al capoluogo della provincia Granda con arrivo alle 19.45 circa.

La situazione sta rientrando in questi minuti (19), anche se non è ancora del tutto risolta, soprattutto per quanto concerne l’alta velocità.