Vezza d’Alba inaugura la 39ª Fiera del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero (FOTO e VIDEO)

E’ stata inaugurata oggi la 39ª Fiera del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero e di Vezza d’Alba. Questa fiera, ormai da diversi anni, si rivela un’importante vetrina per le eccellenze del territorio del Roero. Affinché ogni prodotto possa essere celebrato e pubblicizzato al meglio, da tre anni è stata istituita la Piazza delle Eccellenze, uno spazio riservato all’esposizione e alla vendita di prelibatezze come la salsiccia di Bra, la Pera Madernassa, robiole caprine made in Roero, e vini del territorio circostante.

In occasione della cerimonia si sono tenute due importanti premiazioni. Allo chef tristellato di Piazza Duomo Enrico Crippa è stato consegnato il Tartufo dell’Anno, per il notevole contributo che negli anni ha dato alla città di Alba, sia dal lato gastronomico sia da quello imprenditoriale. Al dott. Giacomo Oddero, invece, è stata conferita la cittadinanza onoraria in segno di riconoscimento e di stima per il suo contributo nella crescita economica dell’albese.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è intervenuto con il vicepresidente Fabio Carosso per omaggiare la Fiera di Vezza, e ha dichiarato: “oggi il tartufo è la nuova via delle spezie, una via del profumo un passepartout per promuovere e vendere i prodotti del Piemonte. Finché sapremo valorizzare le sue persone e i suoi prodotti si prospetta un grande futuro non solo per questo pezzo di Piemonte ma per tutta la regione“. Il presidente Cirio ha voluto ribadire infine il suo impegno a contrastare misure nazionali ritenute costrittive per la regione come la possibile tassa sulle merendine e sulle plastiche, dal momento che queste andrebbero a colpire il settore del dolciario e quello della produzione di acqua, entrambi molto floridi nella regione.

Il sindaco di Vezza, Carla Bonino, ha colto l’occasione soprattutto per focalizzare l’attenzione sulla necessità di maggiori aiuti economici nei confronti dei piccoli comuni come Vezza, che troppo spesso si ritrovano inermi davanti alle situazioni di emergenze climatiche, analoghe a quelle che hanno colpito la provincia di Cuneo nei giorni scorsi. Non è rimasto celato inoltre il desiderio e la speranza che il sindaco coltiva di vedere elevata la fiera di Vezza da evento regionale a Fiera Nazionale. Un desiderio che, come ha voluto sottolineare il vicepresidente della regione Carosso, potrebbe non restare un’ innocente velleità.