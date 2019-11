Alba, variazioni alla viabilità cittadina

Il Comune di Alba comunica alcune variazioni alla viabilità cittadina per i prossimi giorni. Di seguito le variazioni:

Per lavori di scavo, da lunedì 18/11/2019 a venerdì 22/11/2019 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Ciro Menotti dal numero civico 3 al numero civico 6.

Registro ordinanze: 232 / 2019

Per consentire lo svolgimento del convegno dell’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di sabato 16/11/2019 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio antistante al Centro Ricerche Ferrero situato tra via P. Ferrero e via Rossini ed in quello limitrofo di piazzale Beausoleil.

Registro ordinanze: 231 / 2019

