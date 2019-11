Montà onora la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne

Tutto pronto, a Montà, per onorare al meglio la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: un tema particolarmente sentito, nella cittadina roerina, già da alcuni anni.

E’ un fatto di memoria collettiva, seppur recente ma comunque solida, l’accresciuta e progressiva soglia d’attenzione su questo fronte: in una realtà piccola e che per prima -correva l’anno 2014- trovò ai nastri di partenza della competizione elettorale civica una lista di sole donne denominata semplicemente “Per Montà”.

La quale, trovando evidente comprensione e supporto al di là delle divisioni politiche, seppe trovare l’appoggio dell’amministrazione civica in questo contesto: superando quella sottile linea che spesso divide maggioranze ed opposizioni consiliari, e dando vita ad un contesto virtuoso fatto di eventi a tema, di giornate di condivisione e sensibilizzazione, e anche di una duplice panchina rossa posta sul suolo pubblico quale muto, ma eloquente monito a tali tematiche.

Quella sorta di testimone ora è destinato ad essere raccolto, a continuare la sua corsa: con un evento patrocinato dal comune di Montà in collaborazione con le donne montatesi, il quale si svolgerà domenica 24 novembre a partire dalle 17.30 presso la centralissima chiesa di San Michele nell’omonima piazza del capoluogo. Il titolo? Sarà “Malamore”: con momenti di riflessione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in parole, musica ed immagini.

Dice la consigliera comunale Lorena Cauda: «L’ingresso sarà libero e raccomandato per tutti: non solo per la “metà rosa del cielo”. Affinché sia davvero un pomeriggio dallo spirito comunitario, di crescita sociale». La lotta per un mondo libero da questa forma di violenza inizia anche e proprio dai piccoli centri.

Paolo Destefanis