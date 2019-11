Cuvage Asti Docg “Acquesi” si è aggiudicato ben tre premi: “Best in class

Asti dolce”, “Best Asti” e “World Champion sparkling aromatic”

Il Cuvage Asti Docg “Acquesi” è “World Champion sparkling aromatic”. Si è aggiudicato l’ambìto premio nel campionato mondiale degli spumanti, il concorso “Champagne & sparkling wine world Championships” di Londra. Il famoso concorso internazionale fondato da Tom Stevenson, autorità leader al mondo per lo Champagne e le bollicine, ha premiato un vino dell’azienda piemontese Cuvage con il più alto riconoscimento dedicato alle migliori bollicine aromatiche.

Tutto questo è avvenuto nel corso del gran finale della “Live show sparkling night”, la serata organizzata da Cuvage, casa spumantiera del gruppo Mondodelvino spa, conclusasi con la proclamazione dei vincitori della celebre competizione internazionale, seguita in una diretta live che che ha unito Londra, Milano e Priocca grazie alla collaborazione con Cantina Social, il team internazionale di wine informer che in tre anni ha raggiunto un seguito di 100 mila follower.



Un appuntamento alla scoperta dei vini prodotti da Cuvage, la cantina fondata ad Acqui Terme nel 2011 che punta sui vitigni autoctoni per esaltare un terroir unico e una tradizione storica come quella delle bollicine.

Inaugurata con una master class sul “Re degli aromatici del Piemonte”, guidata da Paolo Massobrio in collaborazione con l’enologo Loris Gava, la serata dedicata a Cuvage ha proposto una cena degustazione con i migliori spumanti della cantina. Per quattro anni consecutivi i vini di Cuvage sono stati degustati e premiati dalla massima autorità in materia di Champagne e bollicine, Tom Stevenson, coronando l’edizione 2019 con una vittoria importante. Quest’anno infatti il Cuvage Asti Docg “Acquesi” si è aggiudicato ben tre premi: “Best in class Asti dolce”, “Best Asti” e “World Champion sparkling aromatic”, premio che per la prima volta in assoluto viene assegnato in questa categoria.

«È un onore ricevere questo premio che rappresenta un grande riconoscimento, oltre che per la nostra azienda, anche per l’intero territorio piemontese e per l’Italia. Un tributo a una denominazione antica che oggi merita di essere rilanciata», ha rimarcato Alfeo Martini, fondatore e presidente del gruppo Mondodelvino.



Per comprendere le ragioni della vittoria per questo unico vino, occorre non prescindere dallo stile e dall’eleganza degli spumanti Cuvage che nascono dalle uve provenienti da vigneti distribuiti tra le colline a più alta vocazione vitivinicola del Piemonte. Un territorio che si estende dal Monferrato alle Langhe in cui si alternano terreni argillosi, ferrosi, marne e rocce calcaree bianche che per posizione, tipologia ed esposizione si rivelano adatti a ospitare vigneti ad alta specializzazione di varietà autoctone come Nebbiolo, Cortese, Moscato e Brachetto, insieme agli internazionali Pinot nero e Chardonnay.

Sono poco meno di 100 gli ettari vitati dai quali vengono raccolte le uve per una produzione che ha saputo riproporre e reinterpretare in chiave moderna la nobile e antica tradizione spumantistica piemontese.

Fondata nel 2011 ad Aqui Terme, in provincia di Alessandria, Cuvage traspone nella originale crasi del nome tra cuvée e perlage la competenza, la passione e la tradizione che caratterizzano il sapiente asseblaggio delle cuvée, un passaggio enologico determinante per il raggiungimento di un piacere del gusto, rappresentato dal perlage.

L’azienda piemontese che fa parte del gruppo Mondodelvino spa, esprime la sua eccellenza in un ricercato equilibrio fra storia, innovazione e tecnologia, dando vita alle due linee di prodotto “Cuvage Metodo Classico” e il metodo Martinotti “Acquesi”. Per i vini Metodo Classico, un’esperienza giovane che si innesta sull’antica tradizione dello spumante nata in Piemonte nel 1895, Cuvage utilizza varietà selezionate provenienti da una selezione di vigneti seguiti da un team di tecnici guidati dall’enologo Loris Gava, da oltre vent’anni impegnato nell’arte della vinificazione. Sono le etichette Alta Langa Docg (80% Pinot Nero e 20% Chardonnay), Nebbiolo d’Alba Doc rosato (100% Nebbiolo) valutato 91 punti da Wine Enthusiast, Asti Docg (100% Moscato Bianco), Blanc de Blancs (100% Chardonnay), Cuvage de Cuvage Pas Dosé (65% Pinot Nero, 25% Chardonnay e 10% Nebbiolo). Per i vini metodo Martinotti “Acquesi”, una linea di territorio nata per omaggiare la città di Acqui Terme e il suo particolare terroir, vengono invece impiegati vitigni autoctoni come il Cortese e il Moscato d’Asti. Ne risultano degli spumanti come l’Asti Docg secco, il Piemonte Doc Marengo a base di Cortese e il Piemonte Doc rosato a base di uve a bacca nera autoctone come il Dolcetto e la Barbera, vivaci e fruttati con un perlage persistente, i frizzanti aromatici Moscato d’Asti Docg Casarito e Brachetto d’Acqui Docg Valle delle Rose con aromi bilanciati e delicati, freschi al palato, e gli spumanti dolci Asti Docg e Piemonte Doc Brachetto.

Un altro fattore assolutamente non trascurabile per Cuvage è l’attenzione riservata nella propria produzione anche al rispetto per sostenibilità, adottando protocolli riconosciuti a livello in­ternazionale quali Iso:14001 come sistema di gestione di ambientale e la recente Sa:8000 per la sostenibilità sociale dell’impresa. Una cantina emergente nel territorio per eccellenza delle bollicine italiane, il Piemonte, che fa dell’amore per il vino e della tradizione il motore verso un riconoscimento sempre più internazionale.

Cuvage Asti Docg “Acquesi” è uno spumante dal color giallo paglierino, dal profumo fresco e intrigante con sentori di fiori bianchi, pesche e scorza di agrumi.

Ottimo da gustare accompagnato a pa­sticceria secca, crostate o pesche ripiene.