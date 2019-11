XX edizione dell’Asta Mondiale del tartufo bianco d’Alba. Tartufo quasi da Record battuto per 120.000 euro (VIDEO)

Si è tenuta oggi la XX edizione dell’Asta mondiale del Tartufo Bianco, nel castello di Grinzane Cavour, durante la sesta settimana della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. A presentare l’incontro la coppia formata da Enzo Iacchetti, alla 22a conduzione, e Caterina Balivo, per la seconda volta su questo palco.

Un evento che negli anni ha saputo imporsi sempre più come un incontro di riferimento per celebrare una delle molte eccellenze enogastronomiche del piemonte. Un momento per rivolgere uno sguardo al proprio territorio ma allo stesso tempo un’occasione per coniugare la cucina e la mondanità all’altruismo e la solidarietà. Il ricavato complessivo dell’asta di quest’anno sarà infatti devoluto alla Fondazione Nuovo Ospedale di Alba e Bra e all’istituto Mother’s Choice di Hong Kong.

La kermesse di oggi non è stata unicamente un’asta benefica. Nel corso dell’incontro sono stati celebrati i protagonisti che hanno reso possibile il successo a livello mondiale di un prodotto di eccellenza come il Tartufo Bianco d’alba . Alcuni tra i migliori chef del mondo che sono stati capaci, con il loro impegno e il loro lavoro, di valorizzarne il sapore unico in ogni loro piatto e per questo insigniti del riconoscimento di “Ambasciatore del Tartufo Bianco d’Alba nel mondo”. Quest’anno premiato lo chef cinese Yong Zhang, di recente insignito della quarta stella Michelin, e l’italiano Massimiliano Alajmo, il più giovane chef al mondo a ottenere tre stelle Michelin.

Momento più atteso della giornata, la banditura del lotto finale, un tartufo di 1005 grammi, conteso tra gli offerenti di Grinzane, Mosca, Singapore e Hong Kong. Ad aggiudicarsi l’imponente pepita è stato un giovane imprenditore da Hong Kong, con un rilancio di 120.000 euro. E’ la terza banditura più alta dagli inizi di questa asta, 125.000 euro nel 2006, e record nel 2007 con 143.000 euro. Prima del grande protagonista, sono stati battuti tre Tartufi Bianchi di 270gr., 340gr. e 470gr, per la cifra rispettivamente di 6.300 euro, 7.500 euro e 12.000 euro, per un totale di 143.000 euro di ricavato.