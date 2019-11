Serie D: Fossano, colpo al “Necchi Balloni”. Battuto 2-0 il Real Forte

Undicesima giornata di Serie D nel Girone A che sorride al Fossano, battuto il Real Forte per 2-0 grazie alle reti di Bergesio e Romani.

Apre la gara una conclusione in porta di Doveri, parata facile per Merlano che raccoglie il pallone e fa ripartire la squadra. Dodici minuti dopo l’inizio della gara, il Fossano di mister Viassi passa in vantaggio grazie alla rete di Bergesio: Romani dalla bandierina crossa in mezzo e dopo una respinta non andata a buon fine, Bergesio colpisce di testa e trova la rete dello 0-1.

Solo sei minuti dopo, il capitano del Fossano dopo aver saltato un uomo viene atterrato in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla e lascia proseguire.

L’occasione per il raddoppio arriva sui piedi di Galvagno che, lanciato da Romani, conclude in porta con il piattone: decisivo il salvataggio sulla linea di Bertoni.

Quattro minuti dopo arriva la prima vera occasione pericolosa del Real Forte: Biagini calcia violentemente verso la porta ed è Merlano ad impedirgli la gioia del gol. A cinque minuti dal termine del primo tempo il Fossano trova il gol del raddoppio con Romani, l’arbitro però fischia fuorigioco.

Il passaggio, dopo un’ottima azione in solitaria, di Boloca verso Romani sorprende l’ex Juventus in posizione irregolare.

Al 71′ il Fossano prova a raddoppiare ma a fermare l’esultanza di Bergesio ci pensa la traversa, il colpo di testa dell’attaccante colpisce il legno. A tre minuti dal 90′, Merlano compie il secondo miracolo di giornata e questa volta su Guidi: colpo di testa pericolosissimo del classe ’83 che costringe il portiere ex Juventus ad un volo d’angelo per poter evitare il pareggio.

Al primo minuto di recupero, il Fossano chiude definitivamente la gara grazie al suo capitano: Romani manda tutta la difesa del Real Forte al bar e a porta vuota segna la rete dello 0-2. Dopo aver saltato il portiere salta anche Tognarelli e tutti i compagni gli corrono incontro per complimentarsi con lui.

Questo gol spegne le speranze del Real Forte di trovare il pareggio e dopo altri tre minuti di recupero, l’arbitro manda tutti sotto la doccia.

Il Fossano, in terra toscana, trionfa per 2-0 sul campo del Real Forte che cade dopo tre risultati positivi. Ritrova il sorriso la squadra di mister Viassi che dopo aver perso contro Lucchese e Bra, torna a vincere conquistando tre punti importantissimi.

REAL FORTE-FOSSANO 0-2: 12′ Bergesio, 91′ Romani.

Ammoniti: 19′ Tognarelli, 63′ Angelotti, 78′ Biagini, 90′ Bertoni.

REAL FORTE-QUERCETA: De Carlo, Bertoni, Angelotti (67′ Musacci), Biagini, Tognarelli, Guidi, Maccabruni (80′ Fazzini), Belluomini (67′ Maffini), Falchini (37′ Molinaro), Doveri, Di Paola. A disposizione di mister Florio: Manfredi, Giovanelli, Amico, Credendino, Fantini.

FOSSANO CALCIO: Merlano, Campana, Scotto, Giraudo S. (67′ D’Ippolito), Cristini, Galvagno, Romani, Giraudo F., Coviello, Bergesio (80′ Brondino). A disposizione di mister Viassi: Bosia, Massucco, Sangare, Bertoglio, Lanfranco, Mitta, Zeni.

ARBITRO: Sig.a Molinaro (Lamezia Terme).

ASSISTENTI: Sig. Salvi (Padova), Sig. Storgato (Castelfranco Veneto).