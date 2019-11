Serie D: Fossano-Bra 0-1, il derby della provincia Granda porta la firma di Riccardo Armato

Fossano-Bra, unico derby della provincia di Cuneo nel girone A di Serie D e primo in assoluto (tra le due squadre) nella quarta serie nazionale, porta la firma di Riccardo Armato. L’attaccante di origini liguri, alla sua prima rete stagionale con la maglia braidese, ha “colorato” di giallorosso il confronto giocatosi (oggi pomeriggio) al “Pochissimo”. Decisivo il colpo di testa sul secondo palo, da angolo dello specialista Petracca, al nono minuto della ripresa (0-1). Fossano sfortunato nella prima frazione con la traversa colpita da Boloca e con Mitta, al 35′ st, autore del colpo di testa che aveva sfiorato il pareggio. Ospiti giallorossi che si portano a quota 10 punti in classifica e in striscia positiva, azzurri fermi a 14.

PRIMO TEMPO:

Fossano in campo con il 4-3-3, davanti a Merlano ci sono D’Ippolito, F. Giraudo, Scotto e Coviello, in mediana Bergesio, Boloca e Cristini, in avanti Romani, Mitta e G. Galvagno. Il Bra risponde con il 3-5-2: Bonofiglio tra i pali, Olivero, Rossi e Tos in difesa, Brancato, Ghidinelli, Capellupo, Petracca e Ciccone a centrocampo, Armato e Casolla in attacco. Al quattordicesimo traversone di Coviello dalla sinistra, stacco aereo di Cristini (in area piccola) e palla a lato ma non di molto. Tre minuti più tardi, occasionissima per il Bra, uno-due Casolla-Petracca, con il centrocampista classe 2000 che non inquadra lo specchio della porta a tu per tu con Merlano e palla fuori. Ciccone mette il pallone rasoterra in area, da sinistra al 19′, ma nessun compagno ci arriva. Sul ribaltamento di fronte, cross dalla destra di Romani ed è provvidenziale Tos ad anticipare, di testa, Mitta. Traversone di Romani in area al 25′, colpo di testa di Federico Giraudo che termina alto sopra la traversa. La crescita offensiva degli azzurri culmina al 34′, con la traversa colpita dal gran destro dal limite di Boloca! Sul tap-in, gioco fermo per il fuorigioco ravvisato a Mitta. Al 36′ rovesciata di Brancato, con palla che sibila la traversa alla destra di Merlano. Senza recupero la prima frazione, Fossano e Bra negli spogliatoi sullo 0-0.

SECONDO TEMPO:

Bra in gol e in vantaggio al minuto 9: angolo di Petracca, sul secondo palo insacca di testa Riccardo Armato e nulla da fare per Merlano. Primo gol in giallorosso per l’attaccante ex Stresa. Fossano-Bra 0-1! Al 20′ mister Fabrizio Viassi si gioca la carta Sangare, che entra al posto di Bergesio. Cross insidioso di D’Ippolito dalla destra (al 25′), Bonofiglio di pugno allontana. Mitta di testa sfiora il pareggio al 35′, Bonofiglio viene “protetto” in area piccola dal corpo di Tos. Sul ribaltamento di fronte, serpentina in area di Casolla e bella respinta di Merlano. Ci prova Capellupo dai 20 metri, destro a giro che finisce sul fondo al 37′. Un minuto dopo Armato lancia il neo-entrato Sarr, destro in corsa da buona posizione e Merlano si rifugia in calcio d’angolo. Cristini scalda i guanti a Bonofiglio, destro da fuori area al 40′ e respinta in tuffo. Dalla “mattonella” centrale dei 18 metri, punizione centrale e a giro dello specialista Romani, Bonofiglio blocca con sicurezza al 42′. Capitan Rossi innesca Casolla che, però, non concretizza il contropiede in superiorità numerica, un minuto più tardi. Nel primo dei quattro minuti di recupero assegnati, Armato si vede sventolare il secondo cartellino giallo (al momento del gol, aveva esultato togliendosi la maglietta ndr): gomito troppo alto ai danni di Federico Giraudo, in un contrasto a centrocampo e Bra in inferiorità numerica. Il Fossano prova il tutto per tutto e l’assedio, alla ricerca del pareggio, spostando addirittura il portiere Merlano come attaccante aggiunto, nelle palle da fermo. Al 49′ Sarr non approfitta della porta sguarnita, calciando sopra la traversa un pallonetto dall’out destro. Al triplice fischio, i 3 punti “finiscono nelle tasche” del Bra.

Domenica 10 novembre (ore 14,30), Fossano atteso dalla trasferta toscana con il Real Forte Querceta, il Bra riceverà la neo-capolista Caronnese.

Fossano: Merlano, Boloca, Scotto, Cristini, G. Galvagno, Romani, D’Ippolito, F. Giraudo, Coviello (30′ st Brondino), Bergesio (20′ st Sangare), Mitta.

A disp: Bosia, Campana, D’Orazio, S. Giraudo, Massucco, Bertoglio, Zeni.

Allenatore: Fabrizio Viassi.

Bra: Bonofiglio, Olivero, Ciccone, Rossi, Tos, Petracca (29′ st Vergnano), Brancato (32′ st Sarr), Capellupo (45′ st Cuoco), Casolla, Armato, Ghidinelli (25′ st Tuzza).

A disp: Pietropaolo Novallet, Mella, De Santi, Fiorio, Marchisone.

Allenatore: Fabrizio Daidola.

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata (assistenti: Nechita di Lecco e Taverna di Bergamo).

Marcatore: 9′ st Armato (B).

Note: meteo variabile; terreno in sintetico e scivoloso per la leggera pioggia scesa fino alle 14, circa 300 gli spettatori; ammoniti Armato, mister Daidola e Bonofiglio (B); espulso Armato (B) al 46′ st per doppio giallo.