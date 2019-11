Kiter alla Riserva Bianca di Limone Piemonte per l’inizio della stagione invernale per gli amanti del vento

È in arrivo la stagione invernale per gli amanti del vento. Concluso infatti il periodo caldo al Colle della Maddalena dove da maggio ad ottobre abbiamo assistito al kitesurf sul lago, i kiter, si trasferiscono sulla Riserva Bianca di Limone Piemonte.

Riconfermata per il secondo anno la Scuola Asd Criminal Kite che sulla neve fresca di Limonetto zona Pernante, si occupa di promuovere e insegnare la disciplina dello snowkite.

L’abbinamento tra vento, aquilone, sci o snowboard rendono possibile lo spostamento in salita e in discesa come se si avesse uno skilift personale.

“Se imparassimo a gestire il vento,non lo vedremo più come un fastidio, ma bensí come un vantaggio” uno dei motti degli organizzatori dei corsi.

Info al numero 3491348554 oppure, tra alcune settimane, sul sito www.criminalkite.it