Jean Paul Faraut Trio porta l’Uvernada per le vie di Saluzzo con la musica occitana (VIDEO E FOTO)

All’interno di Uvernada, manifestazione saluzzese, si insinua a gran voce, e a suon di musica, il trio nizzardo, lasciando un sorriso sulla popolazione, che meravigliata dall’atmosfera che si veniva a creare, si fermava e faceva foto e video ai ragazzi.

Questa mattina Sabato 2 novembre, Jean Paul Faraut, ha animato insieme al suo gruppo, le vie del centro cittadino di Saluzzo, nella quale aveva luogo il mercato settimanale: partiti dall’inizio del mercato hanno poi percorso corso Piemonte e corso Italia, fermandosi in vari punti, e raggruppando in maniera velocissima moltissime persone, perché la loro musica è contagiosa.

Durante il percorso cittadino, i ragazzi sono stati accompagnati da Remo Giordano, dei Lou Dalfin, il quale gli ha fatto strada ed ha concesso interviste e foto con il gruppo.

Il gruppo si è venuto a creare circa 10 anni fa, e porta la musica occitana e della terra Francese in giro per il mondo, per loro la musica è felicità ed allegria, proprio come quello che trasmettono i loro volti quando suonano.

Jean Paul Faraut ci ha così descritto la sua musica:” La musica che facciamo è una musica proveniente dalle nostre terre, è una musica di festa, di allegria, noi facciamo questa musica durante le feste di paese per rallegrare la gente”.

Ricordiamo l’appuntamento i prossimi appuntamenti:

Sabato 2 novembre dalle ore 20 Pala Crs Saluzzo DJ Set; ore 21,30 Concerto LOU DALFIN+ LOU TAPAGE ingresso unico 8 euro.

Domenica 5 novembre dalle ore 10 concerti alle ore 15 presso il Pala crs

Paure Diau – Ben Aqui – Patrick Bouffard

ingresso unico € 5

Prevendite acquistabili sui circuiti TICKETONE- PIEMONTETICKET e VIVATICKET

Vendita diretta presso la FONDAZIONE AMLETO BERTONI.