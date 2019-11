Volley C/F: Savigliano di scena a Lessona con il Bonprix, l’El Gall riceve il Caffè Mokaor VC

Torna in campo la Serie C femminile per le gare valevoli per il terzo turno di andata. Impegno esterno per la VBC Savigliano che, dopo essere caduta in casa nell’ultima partita contro la capolista Evo Volley è attesa sul campo sempre ostico come quello di Lessona, ospite del Bonprix Teamvolley.

Impegno difficile anche per il sorprendente Sole di San Martino El Gall, neo promosso in Serie C ma in grado di raggranellare due vittorie nelle prime due uscite stagionali. A far visita alle cuneesi sul parquet di Alba è il Caffè Mokaor Vercelli.

Serie C Femminile, Girone B – 3^ Giornata, sabato 2 novembre ore 20,30

Ser Santena – Evo Volley

Bonprix – VBC Savigliano

Gilbe Gaglianico – Isil Volley

Novi – Playasti

Sole di San Martino El Gall – Caffè Mokaor

In Volley Piemonte – Cusio Sud Ovest

La Folgore – Venaria Real Volley

CLASSIFICA

Evo Volley 6, Isil, Ser Santena, El Gall 5; La Folgore 4; Caffè Mokaor, Cusio Sud Ovest, VBC Savigliano, Bonprix 3; Gaglianico 2; Venaria, Playasti, Novi 1; In Volley Piemonte 0