Volley A3/M – verso Cuneo – Porto Viro, Andrea Galaverna: “Dobbiamo essere bravi a imporci sul piano del gioco”

Dopo la bella vittoria al quinto set sul campo trentino del “Sanbapolis”, la Bam Acqua San Bernardo Cuneo è attesa domenica 3 novembre da una gara sulla carta da prendere con le pinze. A far visita ai cuneesi alle 18 sul parquet del PalaUbiBanca arriva infatti la capolista Porto Viro, capace di vincere le prime due gare stagionali e di rimanere insieme al Motta Livenza in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Una partita difficile come sottolinea lo schiacciatore cuneese Andrea Galaverna “Sicuramente queste due partite ci hanno già dato modo di lavorare negli aspetti dove siamo meno bravi – afferma Galaverna – Ad allenamento abbiamo cercato di lavorarci per arrivare al meglio alla partita di domenica prossima, in modo da non essere impreparati come magari è successo nelle prime due giornate. Porto Viro è una squadra molto competitiva che ha vinto le prime due gare, perciò cercherà di dare il massimo anche con noi. Dobbiamo essere bravi a imporci sul piano del gioco, soprattutto perché siamo in casa e perché vogliamo continuare la scia positiva e regalare la vittoria ai tifosi che ci sostengono”.