Presentato ufficialmente ad Alba il progetto Turris: il fascino di un territorio ammirato dall’alto delle sue torri (VIDEO)

Le Langhe, il Roero ed il Monferrato patrimonio dell’umanità UNESCO, ammirate da una prospettiva differente: dall’alto delle sue torri. E’ questo l’affascinante scopo prefissato dal progetto Turris, iniziativa sorta tre anni or sono sulla spinta del giornalista Pietro Giovannini, e che oggi è stata presentata ufficialmente nella Sala Consigliare del Municipio di Alba, per dare un’ulteriore spinta a un movimento turistico in costante crescita.

Il progetto Turris realizza la messa in rete delle Torri di Langhe, Roero e Monferrato per un totale di 13 strutture fortificate con la creazione di un anello turistico di oltre 200 Km. Barbaresco, Cornaliano d’Alba, Santa Vittoria d’Alba, Viarigi, Santo Stefano Belbo, Cortemilia, Albaretto della Torre, Rocca Cigliè, Murazzano, Camerana, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva e Niella Belbo sono i comuni che ad oggi hanno aderito all’iniziativa. “Il riconoscimento UNESCO non è stato dato al paesaggio naturale – ha spiegato il promotore dell’iniziativa Pietro Giovannini – bensì è stato dato al paesaggio culturale, ossia un paesaggio codificato e reso unico dall’uomo nei secoli. Per cogliere l’essenza di un paesaggio, quindi, non c’è niente di meglio che alzarsi da terra e ammirare ciò che ci circonda. E le torri rappresentano una importante risorsa in questo senso, perchè sono beni monumentali che affascinano da sempre suscitando immaginazione e interesse nelle persone di tutte le età”

“Questo è un progetto importante e per noi dell’Ente Fiera è un piacere valorizzarlo – ha affermato il presidente dell’Ente Fiera Liliana Allena – Questo territorio oggi è sempre più meta di un viaggio di turisti che arrivano da ogni parte del mondo, noi negli ultimi anni abbiamo sdoganato il concetto di turismo enogastronomico, abbinando alle eccellenze del nostro territorio la cultura, declinata non solo sul cibo ma anche sul design, sulla musica, sull’arte, sulle mostre. Perchè questo binomio turismo-cultura sarà sempre un binomio vincente”

L’iniziativa mette a valore del sistema turistico di Langhe e Roero -e più in generale del nuovo sito UNESCO sul paesaggio vitivinicolo- il sistema di strutture fortificate di avvistamento che, a seconda delle esigenze e delle circostanze storiche, si è sviluppato sulle colline tra il Po e l’Appennino Ligure.

Il presidente di Turris Luigi Ferrua nel Video di Ideawebtv.it

Alcuni momenti della presentazione nel Video di Ideawebtv.it