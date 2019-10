Promozione C LIVE: Pedona-Azzurra finisce 2-2. RIVIVI LA DIRETTA

Ottava giornata di campionato per il Girone C di Promozione: a Borgo San Dalmazzo si affrontano Pedona ed Azzurra.

Il Pedona di mister Zappatore è reduce dalla rotonda vittoria in casa della Piscineseriva (1-7), mentre l’Azzurra di Burgato ha raccolto un pari, nell’ultimo turno, contro l’Infernotto (2-2).

FORMAZIONI UFFICIALI PEDONA-AZZURRA

Pedona: Porqueddu, Desmero, Peano, Gastaldi C., Berteina, Tucci, Maccario, Rizzo, Pepino, Dalmasso, Brignone. A disp. Amanzi, Trocello, Meineri, Marro, Gastaldi N., Bergia, Macagno, Petris, Bruno. All. Zappatore.

Azzurra: Ferrero, Ghibaudo, Bonelli, Caldano, Oggero, Mana M., Roccia, Mana S., Fenoglio, Magnabosco, Bonelli. A disp. Rasa, Bertolino, Dalmasso, Coates, Civalleri, Dutto, Lerda, Vallati, Pellegrino. All Burgato.

CRONACA DEL MATCH – PRIMO TEMPO

1′ – Si parte! (ore 14.34)

7′ – Roccia penetra in area da destra e viene strattonato, finendo a terra! Rigore, trasformato da Fenoglio, 0-1!

16′ – Pedona che ci prova, ma al momento senza creare problemi a Ferrero ed alla sua difesa. Tiene bene il 5-3-2 messo in campo da Burgato.

18′ – Primi due squilli dei padroni di casa: zampata di Rizzo, che anticipa tutti di testa su cross da destra, con la palla che tocca l’esterno del palo; sul proseguimento dell’azione, altra testa di Rizzo, centrale.

18′ – AMMONITO Roccia (A)

19 – Punizione di Dalmasso, Ferrero risponde!

24′ – Mana S. liscia un cross da destra, Pipino rapace gira verso la porta, sfera a lato di un soffio. Pedona che ora spinge, e tanto.

27′ – PAREGGIO PEDONA! Maccario sfrutta una gran palla in profondità, penetrando da desta e battendo Ferrero, 1-1.

43 – Il Pedona la ribalta! Cross da sinistra e testa vincente di Pepino che fa 2-1.

45′ – FINE PRIMO TEMPO, 2-1

SECONDO TEMPO

46′ – Si riparte (15.35)

46′ – Per l’Azzurra in campo Lerda per Roccia

53′ – Ospiti che provano a prendere campo, alla ricerca del pareggio.

59′ – AMMONITO Mana M. (A). Animi che si scaldano in campo, l’arbitro Giaveno ha il suo da fare per tenere in mano la partita.

64′ – FENOGLIO, SEMPRE LUI! Angolo da sinistra, sul secondo palo testa di Fenoglio che trova l’angolino! 2-2! Che partita!

65′ – Macagno per Brignone nel Pedona

68′ – In campo Trocello per Desmero nel Pedona; Coates per Bonelli nell’Azzurra

74′ – Colpo al volo di Dalmasso su spiovente da destra, palla fuori

75′ – Burgato inserisce Vallati per Mana M.

81′ – In campo Petris per Gastaldi C. nel Pedona

83′ – AMMONITO Trocello (P)

84′ – Dalmasso converge bene da sinistra ma spara alto. Azzurra che, ora, deve soffrire

87′ – AMMONITO Berteina (P)

90′ – Sono 6 i minuti di recupero

93′ – AMMONITO Macagno (P)

96′ – FINISCE QUI! L’Azzurra strappa un ottimo punto sul campo del Pedona