Fossano torna capitale della Dama per un giorno

Domenica 27 ottobre Fossano tornerà ad essere per un giorno la capitale della Dama, almeno a livello del Piemonte, ospitando la IV edizione del Torneo Nazionale FID – Trofeo Dama Hotel, che per il 2019 sarà l’unico torneo ufficiale di Dama Italiana della Federazione Italiana Dama nella nostra Regione.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 8.30 (ritrovo) sino al tardo pomeriggio presso la sala congressi del Dama Hotel di via Circonvallazione 10 a Fossano ed è organizzata dal Circolo Dama Fossano e dalla FederDama Regionale, entrambe guidate dal presidente Davide Pagliano, fossanese, che dal 2006 porta eventi damistici di grande livello nella Granda ed in particolare a Fossano. Inoltre, quest’anno il torneo è stato posticipato da settembre a fine ottobre e assume una rilevanza maggiore in quanto sarà l’ultimo torneo ufficiale in Italia prima dei Campionati Italiani Assoluti Individuali e dei Campionati a Squadre di Dama Italiana che in programma a novembre: questo dovrebbe comportare una partecipazione più ampia, specie da parte di chi vuole provare la loro condizione in funzione dei Campionati Italiani.

Di conseguenza è attesa la partecipazione di molti dei migliori damisti del Nord-Ovest, in particolare dei Grandi Maestri e Maestri di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta ed anche Lombardia. Inoltre, dovrebbero partecipare anche alcuni giocatori provenienti da altre regioni, in particolare dal Sud Italia. Questi damisti si confronteranno nel I Gruppo di Merito, quello degli Assoluti, che metterà di fronte i migliori secondo la classifica italiana di specialità. Infatti, gli iscritti saranno suddivisi in 3 o 4 Gruppi di Merito, a seconda del numero di partecipanti. Sicuramente sarà formato un gruppo a parte per la categoria Provinciali, i tesserati FID di fascia più bassa, grazie alla presenza già certa di molti giovani e giovanissimi damisti, in arrivo dal Circolo Dama Aosta e dai circoli liguri CD Savonese, CD Varazze e CD Genova, molto attivi in campo giovanile. Inoltre, saranno protagonisti della gara tutti i damisti della Granda, tesserati per il CD Fossano, e molti giocatori di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia ed oltre, delle categorie Candidati Maestri, Nazionali e Regionali, che saranno suddivisi in uno o due gruppi di merito a seconda del numero di iscritti.

La gara sarà diretta dall’arbitro Claudio Tabor di Torino e si svolgerà con il sistema Italo-Svizzero, una sorta di poule in cui nei vari turni si affrontano damisti vicini in classifica. Il Torneo FID per tesserati si svilupperà su 6 o 7 turni di gioco, a seconda degli iscritti di ogni gruppo, dalle 9 sino alle 13 circa, poi pausa pranzo, ripresa intorno alle 14.30 sino a fine pomeriggio. Le premiazioni sono previste intorno alle 18 circa e saranno coordinate dall’organizzatore Davide Pagliano, con l’intervento di alcuni dirigenti Nazionali della FederDama e delle autorità locali. Il pubblico potrà intervenire alle premiazioni, mentre l’accesso al Torneo Nazionale è riservato per non disturbare la gara.

L’intera manifestazione è organizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano e della Cassa di Risparmio di Fossano Spa, cui vanno i ringraziamenti più sinceri da parte del CD Fossano. Inoltre, nel pomeriggio, a partire dalle 15, saranno organizzati 2 tornei di Dama Italiana dedicati ai non tesserati ed aperti a tutti gli interessati: un Torneo Giovanile per bambini/e e ragazzi/e non tesserati e un Torneo Amatori per giovani, adulti e anziani non tesserati.

Ecco di seguito i dettagli.

Torneo Giovanile di Dama Italiana

Il Torneo Giovanile si terrà solo nel pomeriggio e prenderà il via alle 15 ed è riservato a bambini/e e ragazzi/ non tesserati FID dai 7 ai 14 anni, che conoscano le regole della Dama Italiana, quella classica giocata sulla damiera da 64 caselle con 12 pedine a testa. Il torneo sarà articolato su più turni di gioco con formula girone all’italiana o sistema italo-svizzero. Saranno premiati i primi 3 classificati con prodotti locali. Premio Speciale per la miglior bambina/ragazza classificata (se non già tra i primi 3). Iscrizioni gratis in loco.

Sono invitati, in modo particolare, i bambini ed i ragazzi che hanno partecipato ai corsi-base di Dama Italiana tenuti dagli istruttori del CD Fossano a Bra, a Bene Vagienna, a Fossano, a Sanfrè, a Villar S.Costanzo, a Grugliasco, a Chieri ed in altre località e tutti i bambini/e e ragazzi/e che conoscono le regole base della Dama Italiana.

Torneo Amatori di Dama Italiana

Il Torneo Amatori si svolgerà solo al pomeriggio con inizio alle 15 ed è rivolto a damisti amatoriali non tesserati FID giovani, adulti e anziani. E’ sufficiente conoscere le regole della Dama Italiana. Il torneo sarà articolato su più turni di gioco con formula girone all’italiana o sistema italo-svizzero. Saranno premiati i primi 3 classificati con prodotti locali. Premio Speciale alla miglior donna in classifica (se non nei primi 3). Iscrizioni gratis in loco.

Per informazioni e iscrizioni in anticipo (da formalizzare entro l’inizio della gara) sia al Torneo Giovanile che al Torneo Amatori contattare: Max Giaccardo tel. 348/7823789 – Davide Pagliano 380/5076062.