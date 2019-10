Crisi Mahle, Lega Piemonte: “Governo intervenga per salvare stabilimenti di Saluzzo e La Loggia”

“Il governo chiarisca immediatamente quali iniziative voglia adottare per salvare gli stabilimenti di Saluzzo e LaLoggia e il lavoro di più di 400 dipendenti della multinazionale Mahle. Abbiamo appreso infatti che la multinazionale tedesca ha deciso di traslocare la produzione in Polonia e di abbandonare gli stabilimenti piemontesi. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione ai ministri del lavoro e dello sviluppo economico per chiedere anche quale seguito abbia avuto l’impegno dell’allora Ministro Di Maio che rassicurava tutti sulla buona riuscita delle trattative. Vorremmo sapere inoltre se l’azienda abbia ricevuto finanziamenti pubblici. La salvaguardia degli stabilimenti piemontesi della Mahle e dei suoi lavoratori non può essere rimandata. Attendiamo un intervento urgente del governo“.

Lo dichiarano i deputati della Lega Gualtiero Caffaratto, Riccardo Molinari, Elena Murelli, Claudio Durigon, Flavio Gastaldi, Alessandro Benvenuto, Elena Maccanti, Diego Binelli, Andrea Dara e Lino Pettazzi.