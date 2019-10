Allerta maltempo: situazione sotto controllo nel cuneese. Il punto con i responsabili della Protezione Civile (FOTO)

Dopo la situazione preannunciata, di allerta meteo sul Piemonte, la situazione ad ora sembra sotto controllo in provincia di Cuneo e, nel particolare, nel saluzzese, area maggiormente sotto osservazione.

Mario Chiabrando, responsabile della Protezione Civile sul territorio revellese, ci ha comunicato che la criticità risulta essere moderata e sotto controllo: l’unica problematica è data dalla strada provinciale Saluzzo-Pinerolo, perché il livello pluviometrico del torrente Ghiandone si sta innalzando e normalmente, in queste circostanze, può esondare sui due lati. Resta un monitoraggio continuo della zona: “La popolazione era avvisata già da ieri, le scuole sono regolarmente aperte e il servizio scuolabus è attivo “.

Passando a Barge, Walter Borda Bossana, responsabile sul territorio comunale, tramite il segretario, vice della protezione civile, Manuel Rossa, informa: “Abbiamo sorvegliato tutta la notte una abitazione in località Crociera, un’abitazione che si affaccia proprio su un ponte con alto livello di acque, ma i volontari che hanno presidiato il posto, e che prontamente hanno fatto intervenire l’escavatore presente sul posto, hanno scongiurato la situazione che il ponte si tappasse completamente, nelle altre zone non ci sono però situazioni di pericolo di esondazioni”.

Rossa ci ha confermato la questione relativa al torrente Ghiandone, tenuto sotto controllo dalla protezione civile e volontari presenti sul luogo. “Aspettiamo gli sviluppi nelle prossime ore, i volontari al momento sono rientrati ma ci sono gli operai del comune che si stanno muovendo sul territorio: lo stato di allerta e il COC sono ancora aperti, dall’acqua che è scesa in queste ore non abbiamo motivo di preoccuparci più del dovuto, l’unica cosa che potrebbe alterare la situazione è il fatto che le acque in alta quota possa defluire innalzando il livello, ma non credo che in questa occasione ci sia motivo di preoccuparsi “.

Giovanni Bertino Fiolin, Coordinatore e referente del Gruppo ANA e Protezione Civile per Racconigi, ci ha comunicato che il fiume Maira in pianura non desta particolari problemi, nemmeno nella zona di Cavallermaggiore, dove spesso esonda, perciò anche in pianura la situazione risulta essere sotto controllo.

Di comune accordo quindi la protezione civile rassicura la popolazione della vallata e non.