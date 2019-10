Savigliano: i colleghi del “Cravetta” piangono Anna Cappelluzzo, stroncata da un male incurabile

Carissima Anna,

prima di lasciarti andare via, ti vogliamo ringraziare per il bene che ci hai voluto e per la dedizione con cui hai sempre lavorato. Non dimenticheremo mai il sorriso con cui ti dedicavi a chi si rivolgeva a te in segreteria.

Diffondevi luce e bellezza perché desideravi la vita e il tuo entusiasmo era contagioso. Hai combattuto come una leonessa fino alla fine, dimostrando la tua grinta e la tua voglia di vivere.

Oggi vogliamo dire alle tue figlie che la loro mamma è stata una grande donna, una cara collega, paziente, premurosa e gentile, che ha lavorato sempre con estrema professionalità ….

Il tuo esempio ci servirà e sarà prezioso per noi, per continuare a perseverare nel nostro lavoro e per la nostra scuola.

Ti ricorderemo sempre con affetto e stima.

Grazie Anna.

I tuoi colleghi del “Cravetta”