Volley A2/M: l’attesa è finita, Mondovì apre il suo campionato ad Ortona

L’attesa è finita, la “grande bellezza” sta per cominciare. Domenica scatta il 75° campionato di Serie A2 Credem Banca di volley maschile. Sei partite, tutte in contemporanea alle 18, daranno vita alla prima giornata. Il Vbc Synergy Mondovì comincia in trasferta, ad Ortona.

I biancoblù arrivano carichi a questo primo appuntamento, come ha sottolineato coach Marco Fenoglio durante la conferenza stampa alla vigilia della partenza per l’Abruzzo.

«Finalmente si gioca, stava diventando lunga allenarsi in palestra senza misurarsi in partite ufficiali. Sarà un campionato molto difficile e livellato verso l’alto, credo che da almeno dieci anni, da quando allenavo a Sora, non ci fosse una A2 così competitiva».

GLI AVVERSARI. Dall’altra parte della rete, la Sieco Service allenata da Nunzio Lanci si presenta al debutto stagionale al gran completo, con l’opposto Marks ristabilitosi dopo un attacco di febbre. Domenica gli abruzzesi hanno battuto la Bcc New Mater Castellana Grotte nell’ultimo allenamento congiunto. «Sono una squadra di spessore loro – prosegue Fenoglio -, conosco Bertoli ed è un giocatore molto forte fisicamente, se è in giornata può spostare gli equilibri; hanno un palleggiatore che fa “viaggiare” veloce la palla e un opposto molto interessante. Ma noi siamo migliorati rispetto all’anno scorso: abbiamo confermato la nostra struttura aggiungendo alcuni giocatori di assoluto livello».

Fiducioso anche l’alzatore Pistolesi. «Vedo una squadra che lavora sodo in palestra e finora negli allenamenti congiunti siamo spesso riusciti ad imporre il nostro gioco – afferma il capitano -. Kadankov è un attaccante fortissimo, io devo solo metterlo nelle condizioni di fare il meglio possibile. Il suo arrivo deve essere uno stimolo per tutti gli altri, soprattutto per chi come me c’era già l’anno scorso: dobbiamo confermare quanto abbiamo fatto di buono».

In banda gioca l’ex biancoblù Matteo Bertoli, che ha giocato al PalaManera nel primo anno di A2 dopo la promozione del 2015. «Ho appena iniziato questa nuova avventura ad Ortona – le sue parole -, mi trovo molto bene. Non vediamo l’ora di metterci alla prova sul campo, il nostro obiettivo è centrare i play-off. Dell’attuale squadra di Mondovì non conosco personalmente nessuno, anche se molti giocatori li ho affrontati da avversario nelle scorse stagioni. Ad Isernia, da giovanissimo, ho avuto il piacere di essere allenato da Marco Fenoglio, mi è rimasto un ottimo ricordo, lo reputo un grandissimo allenatore».

RECORD. I giocatori di Ortona avranno uno stimolo in più dalle statistiche. Al centrale Michele Simoni mancano due battute vincenti per arrivare a quota 100 in Serie A. Con diciassette palloni messi a terra, invece, Giuseppe Ottaviani raggiungerebbe i 1.000 attacchi vincenti in carriera.

Bastano 13 punti all’ex di giornata Matteo Bertoli per tagliare il traguardo dei 2.000 in carriera.

Tra i monregalesi, capitan Pistolesi insegue i 100 punti in Serie A: gliene mancano dieci.

ARBITRI A dirigere l’incontro di domenica saranno chiamati il signor Lorenzo Mattei in qualità di primo fischietto, coadiuvato dal signor Ugo Feriozzi. Sarà, invece, Eleonora Candeloro l’addetta al videocheck.

c.s.