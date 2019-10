“Le Langhe, le 100 meraviglie (+1)”, un viaggio emozionale sul territorio piemontese patrimonio UNESCO (FOTO e VIDEO)

Nel Pomeriggio di sabato 19 ottobre, presso la chiesa di San Sebastiano a La Morra, si è tenuta la presentazione del libro “Langhe le 100 meraviglie (+1), con la partecipazione di Ilaria Gai e Carola Serminato, curatrici del volume, l’editore Luigi Carletti, il sindaco Marialuisa Ascheri e con il moderatore Livio Partiti.La presentazione è stata organizzata dalla libreria lamorrese “Paesi Tuoi” di Roberta Canevari.

Il volume “Langhe, le 100 meraviglie (+1)” è un viaggio emozionale nella straordinaria porzione di Piemonte, che va da Alba ad Asti, fino ai confini della Liguria. Un territorio ai piedi delle Alpi, immerso in un’atmosfera d’altri tempi, dichiarato nel 2014 Patrimonio UNESCO.

La “Langa”, come la chiamano i piemontesi, è un paesaggio da cartolina, modellato dal lavoro duro e sapiente dei contadini e oggi fiore all’occhiello delle eccellenze del territorio.

E qui troviamo le nocciole doc di Caravanzana, il pregiato tartufo bianco di Alba e qualità d’uva d’eccellenza, come Barolo, Nebbiolo e Barbaresco. Sapori autentici, apprezzati in tutto il mondo.

“Le Langhe, le 100 meraviglie (+1)” è quindi un viaggio fotografico realizzato dal fotografo Fabio Muzzi, dove splendide immagini sono accompagnate da storie, tradizioni e poesie, che non lo identificano come una guida, ma come la pubblicazione di un vero e proprio racconto, dove le meraviglie che si nascondono dietro l’accogliente profilo delle colline, nelle piazze dei borghi arroccati, sotto le pietre dei castelli e delle chiese medievali, dentro le cantine e tra i tavoli delle osterie, nella Storia custodita nei musei, nella bruma invernale che scende a terra, vengono narrate, avvolgendo il tutto come un incantesimo.

Le parole di Carola Serminato e laria Gai intervistate da Alice Ferrero per Ideawrbtv.it

Il Sindaco Marialuisa Ascheri introduce la presentazione di “Le Langhe, le 100 meraviglie (+1)”.

Le immagini dell’evento nella fotogallery di Alice Ferrero Image per Ideawebtv.it