Calcio a 5 – Serie B: Elledì rompe il ghiacchio, in C1 Bra e Futsal Savigliano ancora ko

In Sardegna l’Elledì Carmagnola conquista i primi 3 punti stagionali, andando a vincere sul campo del Futsal Ossi per 5-4 nella terza giornata del campionato di serie B che si è disputata oggi, sabato 19 ottobre. La vittoria, in rimonta, porta la firma di Di Gregorio (doppietta), Oanea, Karaja e Piazza. Turno di riposo, invece, per la Rhibo Fossano.

Nella serata di venerdì in campo la serie C1 per la quarta giornata di campionato, che è stata ancora una volta negativa per le due squadre cuneesi, il Bra e la Futsal Savigliano, entrambe sconfitte. Braidesi ko a Grugliasco sul campo del Dorina, che si impone per 8-6 dopo una partita che ha visto i locali condurre per tutta la partita. Nel finale bella reazione degli ospiti, ma non sufficiente per tornare a casa con dei punti. Per il Bra, fermo a quota 3 punti, doppietta di Maccagno e reti di Nese, Ferrante, Rava e Barolo.

Perde anche la Futsal Savigliano, che davanti al proprio pubblico si deve piegare al Kinetika Taurus, corsaro col punteggio di 7-4. A dispetto del risultato, buona la prova dei saviglianesi, in partita fino ai minuti finali, quando l’inferiorità numerica ha fatto la differenza a favore degli ospiti. In rete per squadra di Sichera Ternavasio (doppietta), Conti e Greco.